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вторник, 14 декабря 2021 10:27

Не есть после 18:00 не работает: Каменских раскрыла правила похудения перед новогодними праздниками
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Артистка Настя Каменских поделилась с подписчиками, какие у нее правила питания в канун Нового года.

Звезда опубликовала длинный пост в Instagram. Она предостерегла пользователей сети, что нельзя голодать и резко урезать рацион.

"Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе стресс для организма, а от стресса внешний вид точно не улучшается", - отметила певица.

По правилам Каменских, если вы каждый день едите сладкое, то не нужно сразу убирать его.

Певица Настя Каменских поделилась секретами похудения перед праздниками
Фото: instagram.com/kamenskux
Певица Настя Каменских поделилась секретами похудения перед праздниками
Певица Настя Каменских поделилась секретами похудения перед праздниками
Певица Настя Каменских поделилась секретами похудения перед праздниками
Певица Настя Каменских поделилась секретами похудения перед праздниками

"Лучше заменить вредные наслаждения полезными - фруктами. Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера. Несколько мандаринов в день, одна хурма, горсть винограда (хоть и фрукт, но достаточно калорийный, поэтому осторожно). А еще во всех фруктах тоже есть сахар, поэтому их лучше есть до 16:00, - поделилась звезда.

Важно не пропускать приемы пищи.

"И правило "не есть после 18:00" работает только, если ложитесь спать в 21:00-22:00. Ужин должен быть за три-четыре часа до сна", - отметила Каменских.

Исполнительница также посоветовала реже есть вне дома.

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"Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях еда чаще калорийнее, жирнее, слаще. Или не стесняйтесь спрашивать технологическую карту блюд, где указана их пищевая ценность", - добавила она.

Звезды рассказали курьезные истории, которые случались с ними на новогодние праздники. Для артистов это не только развлечения, но время съемок, концертов и корпоративов. Артистка Настя Каменских вспомнила, как еще выступала с мужем и продюсером Алексеем Потапенко, известным как Потап.

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