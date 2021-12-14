Не есть после 18:00 не работает: Каменских раскрыла правила похудения перед новогодними праздниками

Артистка Настя Каменских поделилась с подписчиками, какие у нее правила питания в канун Нового года.

Звезда опубликовала длинный пост в Instagram. Она предостерегла пользователей сети, что нельзя голодать и резко урезать рацион.

"Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе стресс для организма, а от стресса внешний вид точно не улучшается", - отметила певица.

По правилам Каменских, если вы каждый день едите сладкое, то не нужно сразу убирать его.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Лучше заменить вредные наслаждения полезными - фруктами. Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера. Несколько мандаринов в день, одна хурма, горсть винограда (хоть и фрукт, но достаточно калорийный, поэтому осторожно). А еще во всех фруктах тоже есть сахар, поэтому их лучше есть до 16:00, - поделилась звезда.

Важно не пропускать приемы пищи.

"И правило "не есть после 18:00" работает только, если ложитесь спать в 21:00-22:00. Ужин должен быть за три-четыре часа до сна", - отметила Каменских.

Исполнительница также посоветовала реже есть вне дома.

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"Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях еда чаще калорийнее, жирнее, слаще. Или не стесняйтесь спрашивать технологическую карту блюд, где указана их пищевая ценность", - добавила она.

Звезды рассказали курьезные истории, которые случались с ними на новогодние праздники. Для артистов это не только развлечения, но время съемок, концертов и корпоративов. Артистка Настя Каменских вспомнила, как еще выступала с мужем и продюсером Алексеем Потапенко, известным как Потап.