Каменских и Гросу вспомнили работу на Новый год: "Умерли бы от алкоголизма"

Звезды рассказали курьезные истории, которые случались с ними на новогодние праздники. Для артистов это не только развлечения, но время съемок, концертов и корпоративов.

Артистка Настя Каменских вспомнила, как еще выступала с мужем и продюсером Алексеем Потапенко, известным как Потап. Этим она со звездными коллегами поделилась в программе "Ранок з Україною".

"Мы участвовали в невероятном количестве новогодних шоу, где вместо шампанского пили лимонад. Начиналось это где-то в сентябре, а заканчивалось в декабре. И действительно, мы пили очень много лимонада, ведь столько алкоголя употребить просто невозможно - умерли бы от алкоголизма", - рассказала NK.

Исполнительница Ирина Федишин тоже рассказала о насыщенном корпоративе.

Фото: instagram.com/kamenskux

Самым курьезным могу назвать тот Новый год, когда я дала восемь корпоративов за ночь. Последний был в 5:00-6:00. Именно в это время я приехала в ресторан, где меня ждали невероятно веселые гости. Я едва дышала в том зале", – вспомнила она.

Певица Алина Гросу поделилась курьезным случаем, выступая на новогоднем концерте.

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"Пожалуй, все истории так или иначе связаны с выпивкой. Однажды я решила все же выпить бокал шампанского, когда пробивали последние секунды года, и вышла на сцену. Через несколько минут поняла, что мне так плохо. Помню, очень переживала, что будет "Вова, Вова, ты мой бе", - сказала артистка.

Артисты повысили цены на выступления на новогодних корпоративах. Гонорары украинских звезд стоят десятки тысяч долларов.