От $5 тыс. Сколько стоит выступление Кароль, Зиброва и других звезд на новогоднем корпоративе

Артисты повысили цены на выступления на новогодних корпоративах. Гонорары украинских звезд стоят десятки тысяч долларов.

Шоумен и владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company" Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора, признался, что чаще всего заказчики спрашивают о цене выступления Оли Поляковой, Monatik, Тины Кароль и группы The Hardkiss. Отметил в разговоре с изданием "КП в Украине", что из-за пандемии компании выбирают одного артиста, чтобы сэкономить. Ранее на корпоративы приглашали двух-трех исполнителей.

Певцы начали брать больше выступлений. Цены повысили из-за эпидемиологической ситуации в Украине, ведь из-за карантинных ограничений отменяли концерты. Теперь звезды хотят их окупить.

Сколько стоят выступления украинских звезд:

Monatik – от $20-30 тыс.;

Тина Кароль – от $20-30 тыс.;

Оля Полякова – от $20-30 тыс.;

Настя Каменских – от $20-30 тыс.;

Kazka – от $10-15 тыс.;

Надя Дорофеева – от $15 тыс.;

Слава Каминская – €16 тыс.;

Наталья Могилевская – $15-25 тыс.;

Павел Зибров – $5-10 тыс.;

Wellboy – $10 тыс.;

Lama – $5 тыс.;

Победители талант-шоу – от $1 тыс. до $2 тыс.

Фото: instagram.com/monatik_official

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Исполнительница Слава Каминская уже полгода строит сольную карьеру со сценическим именем Slava Kaminska. Звезда поделилась, сколько стоят ее услуги. По словам певицы, ее сольный проект до сих пор не окупился. Через несколько месяцев ей удалось собрать команду, которой доверяет и с которой советуется по разным шагам в музыкальной карьере.