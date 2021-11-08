Мать богатейшего человека мира появилась на публике в вышиванке от украинского дизайнера

Мэй Маск выбрала сине-голубое платье и дополнила образ аксессуарами. Фото: скриншот с видео

Мать генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска 73-летняя Мэй Маск появилась на публике в платье-вышиванке от украинского дизайнера из Львова Юлии Магдич.

Соответствующее видео дизайнер обнародовала в Instagram.

Маск выбрала белое платье под пояс с вышитым синем орнаментом. Образ дополнила аксессуарами: большие золотые серьги, бело-красная сумка и серебряные босоножки на каблуке.

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В таком образе мать миллиардера отправилась на светское мероприятие в Катаре.

Пользователи в комментариях под видео оставляют восторженные отзывы. Пишут, что Мэй Маск идет вышитая одежда и в своем возрасте женщина роскошно выглядит. Отмечают и то, что Маск выбрала украинский бренд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Made of love❤worldwide🌍 (@yuliya_magdych)

Илон Маск стал самым богатым человеком в истории человечества. Это произошло благодаря большому заказу автомобилей компанией Hertz и обнародованному отчету о прибылях. В понедельник рыночная стоимость компании Tesla превысила $1 трлн.