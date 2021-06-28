Илону Маску - 50. Мать миллиардера замиловала снимком с крошечным сыном

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск празднует юбилей. 28 июня ему исполнилось 50 лет.

По этому случаю его мать, 73-летняя модель Мэй Маск, опубликовала трогательное фото в Instagram.

На фотографии она держит на руках новорожденного сына.

"С днем рождения, Илон. Спасибо за этот замечательный день 50 лет назад. Ты принес мне огромную радость. Много любви", - написала Маск.

Автор: instagram.com/mayemusk На снимке Мэй Маск держит новорожденного Илона

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В мае этого года Маск заявил, что у него синдром Аспергера. Такое признание сделал во время юмористической программы Saturday Night Live, на которую его пригласили ведущим.