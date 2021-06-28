Илону Маску - 50. Мать миллиардера замиловала снимком с крошечным сыном

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Просмотров: 360
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 801
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1557
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1143
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 7822
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 576
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 405
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 747
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1404
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 513
Фото
Все фото
5
3
5
5
9
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Участница &quot;Холостяка&quot; позировала перед камерой без бюстгальтера
Участница "Холостяка" позировала перед камерой без бюстгальтера
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
Бабкин изменял жене с проститутками и платил за секс до $500 за час
Бабкин изменял жене с проститутками и платил за секс до $500 за час
Кортни Кардашьян игриво позировала в кружевном лифчике
Кортни Кардашьян игриво позировала в кружевном лифчике
Видео
Все видео
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
Тина Кароль неожиданно прервала концерт. Фаны возмущены
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео
Финалистка "Супер модели" тайно вышла замуж за француза
Финалистка "Супер модели" тайно вышла замуж за француза
Гордон бестолково пошутил во время интервью: видео
Гордон бестолково пошутил во время интервью: видео
Интервью
1/5
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 639
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 369
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 468
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1017
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 882
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 486
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
понедельник, 28 июня 2021 17:47

Илону Маску - 50. Мать миллиардера замиловала снимком с крошечным сыном

  Комментировать

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск празднует юбилей. 28 июня ему исполнилось 50 лет.

По этому случаю его мать, 73-летняя модель Мэй Маск, опубликовала трогательное фото в Instagram.

На фотографии она держит на руках новорожденного сына.

"С днем рождения, Илон. Спасибо за этот замечательный день 50 лет назад. Ты принес мне огромную радость. Много любви", - написала Маск.

Автор: instagram.com/mayemusk
  На снимке Мэй Маск держит новорожденного Илона
На снимке Мэй Маск держит новорожденного Илона

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск продал почти все дома, чтобы вложить в колонию на Марсе

В мае этого года Маск заявил, что у него синдром Аспергера. Такое признание сделал во время юмористической программы Saturday Night Live, на которую его пригласили ведущим.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Илону Маску - 50. Мать миллиардера замиловала снимком с крошечным сыном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июня

Сыграли прощальный матч Олега Блохина

Объединились две великие державы

Украина отмечает День Конституции

Террористы атаковали международный аэропорт. Погибли почти полсотни людей

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 9531
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 5076
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет
Ежемесячно к пенсии будут доплачивать по 100 грн - кому повезет Просмотров: 5022
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
ТОП жизненных ситуаций, которые случались с жителями СССР
13
 Просмотров: 4923
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
Гороскоп на 27 июня: назвали 3 знака, которым повезет больше
 Просмотров: 4401
Знаменитости
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 5076
Участница "Холостяка" позировала перед камерой без бюстгальтера
Участница "Холостяка" позировала перед камерой без бюстгальтера
3
 Просмотров: 2034
Ким Кардашьян показала горячие снимки с сестрой Глое
Ким Кардашьян показала горячие снимки с сестрой Глое Просмотров: 1026
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
Самая популярная блогер Украины эротично изгибалась в откровенном купальнике
5
 Просмотров: 3042
Гайтана показала трогательный снимок с дочерью
Гайтана показала трогательный снимок с дочерью Просмотров: 315
Больше всего комментируют
17
Глава Минздрава Великобритании подал в отставку после поцелуя с любовницей на работе
9
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
3
Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги
3
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
2
Зеленский спросил кандидатов на пост канцлера Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО
Голосов: 43207
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть