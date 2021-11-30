Цветочный total look Приянки Чопры и Мэй Маск в красном: как звезды эпатировали на The Fashion Awards 2021

На лондонской церемонии The Fashion Awards 2021 знаменитости смогли продемонстрировать эффектные наряды на красной дорожке. 29 ноября в Королевском Альберт-Холле наградили представителей фэшн-индустрии британской премией.

На мероприятии блистали не только дизайнеры, но и модели, киноактеры и певцы. В частности, среди гостей были Деми Мур, Приянка Чопри, Мэй Маск и Дуа Липа.

Gazeta.ua собрала эффектные наряды, в каких звезды появились на церемонии.

Американский актер и певец Билли Портер появился в платье с принтом "гусиная лапка" от Richard Quinn. Образ дополнил насыщенным макияжем и лакированными сапогами.

Мать генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска Мэй выбрала красный образ от Tony Ward. А из обуви – ярко-розовые туфли на каблуке.

Индийская модель и актриса Приянка Чопра восхитила фанатов цветастым нарядом от Richard Quinn. "Мисс Мира-2000" собрала волосы в высокий пучок.

Фото: Reuters

Американская кинозвезда Деми Мур надела классическое платье-футляр от Fendi Couture. Образ дополнила кожаными перчатками.

Канадская модель Винни Харлоу показалась в топе, длинной юбке и массивных рукавах из стеганного материала от Moncler. К наряду подобрала массивные украшения.

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Британская певица Дуа Липа прошла по красной дорожке в черном элегантном платье без бретелей от Maximilian. Дополнили классический образ перчатки.

В столице Венгрии Будапеште состоялась церемония награждения премии MTV Europe Music Awards 2021. 14 ноября на Спортивной арене им. Ласло Паппа знаменитости прошлись по красной дорожке, позировали перед камерами и восхитили фанатов грандиозными выступлениями.