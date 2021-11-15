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понедельник, 15 ноября 2021 15:49

Солист Måneskin в чулках и Барских в пиджаке на голое тело: самые эпатажные образы звезд на MTV EMA
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В столице Венгрии Будапеште состоялась церемония награждения премии MTV Europe Music Awards 2021. 14 ноября на Спортивной арене им. Ласло Паппа знаменитости прошлись по красной дорожке, позировали перед камерами и восхитили фанатов грандиозными выступлениями.

Gazeta.ua собрала самые необычные образы, которыми удивляли звезды на красной дорожке.

Канадская модель и активиста Винни Харлоу появилась в голубом мини от David Koma. На одну ногу натянула чулок в тон образу.

Британская певица Рита Ора выбрала черный наряд со шлейфом, украшенным перьями, от Jean Louis Sabaji. Образ дополнила длинными серьгами и браслетом.

Итальянская группа Måneskin прошла красной дорожкой в ​​Gucci. Солист Давид Дамияно в чулках, серебристых трусах и латексных сапогах эпатировал публику.

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Американская рэп-исполнительница Saweetie появилась в градиентном платье от Givenchy. А британский музыкант Олли Александр позировал в платье от Charles Jeffrey.

Итальянская группа Måneskin прошла по красной дорожке в Gucci
Фото: Reuters
Канадская модель и активиста Винни Харлоу появилась в голубом мини от David Koma
Британская певица Рита Ора выбрала черный наряд со шлейфом, украшенный перьями, от Jean Louis Sabaji
Певица Зеа позировала на красной дорожке MTV EMA
Британский музыкант Олли Александр позировал в платье от Charles Jeffrey

Клип украинского режиссера Тани Муиньо получил награду MTV Europe Music Awards 2021. Видео на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X получило премию в категории "Лучшее видео".

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