Солист Måneskin в чулках и Барских в пиджаке на голое тело: самые эпатажные образы звезд на MTV EMA

В столице Венгрии Будапеште состоялась церемония награждения премии MTV Europe Music Awards 2021. 14 ноября на Спортивной арене им. Ласло Паппа знаменитости прошлись по красной дорожке, позировали перед камерами и восхитили фанатов грандиозными выступлениями.

Gazeta.ua собрала самые необычные образы, которыми удивляли звезды на красной дорожке.

Канадская модель и активиста Винни Харлоу появилась в голубом мини от David Koma. На одну ногу натянула чулок в тон образу.

Британская певица Рита Ора выбрала черный наряд со шлейфом, украшенным перьями, от Jean Louis Sabaji. Образ дополнила длинными серьгами и браслетом.

Итальянская группа Måneskin прошла красной дорожкой в ​​Gucci. Солист Давид Дамияно в чулках, серебристых трусах и латексных сапогах эпатировал публику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кэти Перри поразила нарядом трендового цвета: показываем пять образов в этом оттенке

Американская рэп-исполнительница Saweetie появилась в градиентном платье от Givenchy. А британский музыкант Олли Александр позировал в платье от Charles Jeffrey.

Клип украинского режиссера Тани Муиньо получил награду MTV Europe Music Awards 2021. Видео на песню Montero (Call Me By Your Name) рэпера Lil Nas X получило премию в категории "Лучшее видео".