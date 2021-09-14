MamaRika показала фигуру через 1,5 месяца после родов

Украинская певица MamaRika показала стройную фигуру через 1,5 месяца после родов.
Фото в бикини запостила в Instagram.
MamaRika продемонстрировала фигуру в черном купальнике у бассейна. Врачи наконец позволили купаться после кесарева сечения, призналась певица.
"Я осознала, что влезла в свой самый маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, дают результат. На спорт тоже благословили - планирую постепенно врываться", - прокомментировала артистка.
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Чтобы получить тело мечты, нужно сбросить еще четыре килограмма, заверила звезда. Однако она все равно довольна своим телом.
2 августа 2021 года украинская певица MamaRika родила сына от Сергея Середы.
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