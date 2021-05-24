Мадонна представила новый стильный образ - фото

Американская 62-летняя певица Мадонна опубликовала фото, на которых продемонстрировала стильный образ. На одном из кадров артистка появилась с бокалом в руке, призывая фанатов соблюдать карантинных правил.

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Мадонна позировала на камеру с табличкой с надписью: "Очистить и продезинфицировать - для вашей безопасности". Фотографии знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

В сети пользователи засыпали исполнительницу комплиментами: "Ты идеальная", "Я действительно уважаю тебя", "Королева", "Богиня".







Американская певица 62-летняя Мадонна поделилась новыми фото, на которых позировала в стильном наряде от Gucci. Поклонники в восторге от вида звезды.