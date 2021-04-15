Мадонна поразила фанатов новым образом - фото

Американская певица 62-летняя Мадонна поделилась новыми фото, на которых позировала в стильном наряде от Gucci. Поклонники в восторге от внешнего вида звезды.

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Артистка появилась перед камерой в костюме, который состоит из синих шорт и разноцветной куртки. Фотографии Мадонна опубликовала в Instagram.

Пользователи сети оценили новый кадр знаменитости. Они засыпали Мадонну комплиментами, отметив, что она выглядит очень молодо и стильно.

"Невероятная", "Красивая", "Ты такая горячая", "Вау, очень стильный и молодежный образ. И вы отлично выглядите в таком возрасте", - написали люди.









В Лос-Анджелесе американская певица 62-летняя Мадонна приобрела за $19,3 млн элитное поместье в Хидден-Хиллс. Ранее жилье принадлежало канадскому певцу 31-летнему The Weeknd. Артист купил его в 2017 году за $18,2 млн.