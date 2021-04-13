 
Ексклюзивы
1/5
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3573
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 324
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1089
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2844
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 1098
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 927
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2655
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 2052
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 603
Фото
Все фото
13
7
20
4
5
Двойник Кейт Миддлтон зарабатывает за день 30 тыс. грн
Двойник Кейт Миддлтон зарабатывает за день 30 тыс. грн
&quot;Убегала в туалет со слезами&quot; - дочь Сумской рассказала об издевательствах в школе
"Убегала в туалет со слезами" - дочь Сумской рассказала об издевательствах в школе
Показали имение за $19,3 млн, которое Мадонна купила у The Weeknd
Показали имение за $19,3 млн, которое Мадонна купила у The Weeknd
Ана Чери сверкнула сочными формами
Ана Чери сверкнула сочными формами
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Видео
Все видео
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Jerry Heil поэкспериментировала с интимной лирикой и представила мини-альбом
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Манифест невест: Злата Огневич выпустила романтический трек
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Тина Кароль шокировала фанатов брутальностью в новом клипе
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
Каменских выпустила первую серию собственного реалити
У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
У Кароль во время съемки шоу расстегнулась платье
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 837
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2844
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 765
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 477
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 апреля 2021
Просмотров: 792
Хитрі схеми
– Довелося цілу схему придумати, аби отримати вакцину, – каже знайомий зі Львова. Минулого тижня з дружиною поза чергою щепилися від ...
вторник, 13 апреля 2021 10:35

Показали имение за $19,3 млн, которое Мадонна купила у The Weeknd
20

  Комментировать

В Лос-Анджелесе американская певица 62-летняя Мадонна приобрела за $19,3 млн элитное поместье в Хидден-Хиллс.

Ранее жилье принадлежало канадскому певцу 31-летнему The Weeknd. Артист купил его в 2017 году за $18,2 млн, пишет The New York Post.

В основном доме 7 спален и несколько ванных комнат. Кроме того, в поместье есть зал с двойным потолком и 2-этажной оконной стеной, просторная кухня и развлекательный бар. А еще несколько террас и собственный кинотеатр.

Также в поместье есть бассейн
Фото: Realtor.com
В главном доме 7 спален
На территории есть гостевой домик
Просторная кухня
Дом имеет несколько террас и кинотеатр

На территории также есть гостевой домик на 2 спальни, гараж на 5 авто, винный погреб, бассейн и тренажерный зал, а также сделанная на заказ баскетбольная площадка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая красивая женщина мира продает пентхаус за $6,5 млн

Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями, которые публикует в Instagram. Недавно звезда появилась топлесс, прикрыв грудь распущенными волосами. Фаны пришли в восторг от роскошного вида певицы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали имение за $19,3 млн, которое Мадонна купила у The Weeknd». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
Хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии и свела с ума взрывными кадрами
16
 Просмотров: 26424
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 11736
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 6948
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 6174
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4446
Знаменитости
Двойник Кейт Миддлтон зарабатывает за день 30 тыс. грн
Двойник Кейт Миддлтон зарабатывает за день 30 тыс. грн
13
 Просмотров: 585
"Убегала в туалет со слезами" - дочь Сумской рассказала об издевательствах в школе
"Убегала в туалет со слезами" - дочь Сумской рассказала об издевательствах в школе
7
 Просмотров: 522
В сети показали, как выглядел Боклан 30 лет назад
В сети показали, как выглядел Боклан 30 лет назад Просмотров: 324
Пол в секрете: Анастасия Приходько показала новорожденного малыша
Пол в секрете: Анастасия Приходько показала новорожденного малыша Просмотров: 432
Ана Чери сверкнула сочными формами
Ана Чери сверкнула сочными формами
4
 Просмотров: 1971
Больше всего комментируют
5
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
4
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
2
Вашингтон обеспокоен ситуацией на границе Украины и РФ - Блинкен
Голосов: 42888
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть