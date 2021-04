Показали имение за $19,3 млн, которое Мадонна купила у The Weeknd

В Лос-Анджелесе американская певица 62-летняя Мадонна приобрела за $19,3 млн элитное поместье в Хидден-Хиллс.

Ранее жилье принадлежало канадскому певцу 31-летнему The Weeknd. Артист купил его в 2017 году за $18,2 млн, пишет The New York Post.

В основном доме 7 спален и несколько ванных комнат. Кроме того, в поместье есть зал с двойным потолком и 2-этажной оконной стеной, просторная кухня и развлекательный бар. А еще несколько террас и собственный кинотеатр.

Фото: Realtor.com

На территории также есть гостевой домик на 2 спальни, гараж на 5 авто, винный погреб, бассейн и тренажерный зал, а также сделанная на заказ баскетбольная площадка.

Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями, которые публикует в Instagram. Недавно звезда появилась топлесс, прикрыв грудь распущенными волосами. Фаны пришли в восторг от роскошного вида певицы.