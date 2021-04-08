Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет

Фото: instagram.com/madonna

Американская певица 62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями, которые публикует в Instagram. Недавно звезда появилась топлесс, прикрыв грудь распущенными волосами. Фаны пришли в восторг от роскошного вида певицы.

Автор: instagram.com/madonna 62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями

Gazeta.ua подготовила подборку фотографий звезд, которые остаются сексуальными после 60 лет.

Голливудская актриса 63-летняя Шэрон Стоун продолжает поражать подтянутым телом. Она снимается для обложек модных журналов, демонстрируя, что возраст не помеха красивому виду.

Автор: instagram.com/sharonstone 63-летняя Шэрон Стоун продолжает поражать подтянутым телом

Участница реалити-шоу, продюсер и предприниматель 65-летняя Крис Дженнер не уступает красотой своим звездным дочерям - Кортни, Ким и Хлое Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер. У женщины рекордные 40 млн подписчиков в Instagram и множество увлеченных ею поклонников.

Автор: instagram.com/krisjenner 65-летняя Крис Дженнер не уступает красотой своим звездным дочерям

Американская актриса 71-летняя Мерил Стрип до сих пор захватывает фанов естественной красотой. Звезда не теряет шарм и сексуальность, а ее современные кинообразы поражают женственностью.

Автор: instagram.com/merylstreep 71-летняя Мерил Стрип до сих пор захватывает фанов естественной красотой

Среди украинских звезд очаровывает модель 61-летняя Светлана Гасс. Два года назад женщина завоевала титул самой красивой бабушки мира и Ms. Transcontinental Classic, а также попала в Книгу рекордов Гиннеса как модель почтенного возраста. Фигуре Светланы могут позавидовать звезды, которые значительно моложе ее.

Автор: instagram.com/svetlanagass Среди украинских звезд очаровывает модель 61-летняя Светлана Гасс

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Американская певица 62-летняя Мадонна сделала первую татуировку в декабре прошлого года. Теперь на ее запястье красуется лаконичная надпись. Буквы L R D M S E является аббревиатурой первых букв имен ее детей.