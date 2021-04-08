 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1431
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 468
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 540
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 819
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1071
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1809
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 234
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 891
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
5
6
10
6
5
Никитюк вызвала фурор фотографией со школьного альбома
Никитюк вызвала фурор фотографией со школьного альбома
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Самая красивая женщина мира продемонстрировала натуральную красоту
Самая красивая женщина мира продемонстрировала натуральную красоту
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Ким Кардашьян официально стала миллиардершей
Видео
Все видео
Не ориентируются на тренды: украинская рок-группа презентовала новый альбом
Не ориентируются на тренды: украинская рок-группа презентовала новый альбом
ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне
ONUKA стала лауреатом международного фестиваля в Барселоне
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
На аморальный клип Моргенштерна отреагировала церковь
Украинские исполнители в новой песне рассказали о Dancing love
Украинские исполнители в новой песне рассказали о Dancing love
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
"Куда захотелось, туда и поцеловал" - Дан Балан подогрел слухи о романе с Кароль
Интервью
1/5
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 207
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 270
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 243
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1773
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 684
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 11:52

Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет
6

  Комментировать

62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями
Фото: instagram.com/madonna
62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями
63-летняя Шэрон Стоун продолжает поражать подтянутым телом
65-летняя Крис Дженнер не уступает красотой своим звездным дочерям
71-летняя Мерил Стрип до сих пор захватывает фанов естественной красотой

Американская певица 62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями, которые публикует в Instagram. Недавно звезда появилась топлесс, прикрыв грудь распущенными волосами. Фаны пришли в восторг от роскошного вида певицы.

Автор: instagram.com/madonna
  62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями
62-летняя Мадонна будоражит воображение поклонников откровенными фотографиями

Gazeta.ua подготовила подборку фотографий звезд, которые остаются сексуальными после 60 лет.

Голливудская актриса 63-летняя Шэрон Стоун продолжает поражать подтянутым телом. Она снимается для обложек модных журналов, демонстрируя, что возраст не помеха красивому виду.

Автор: instagram.com/sharonstone
  63-летняя Шэрон Стоун продолжает поражать подтянутым телом
63-летняя Шэрон Стоун продолжает поражать подтянутым телом

Участница реалити-шоу, продюсер и предприниматель 65-летняя Крис Дженнер не уступает красотой своим звездным дочерям - Кортни, Ким и Хлое Кардашьян, а также Кендалл и Кайли Дженнер. У женщины рекордные 40 млн подписчиков в Instagram и множество увлеченных ею поклонников.

Автор: instagram.com/krisjenner
  65-летняя Крис Дженнер не уступает красотой своим звездным дочерям
65-летняя Крис Дженнер не уступает красотой своим звездным дочерям

Американская актриса 71-летняя Мерил Стрип до сих пор захватывает фанов естественной красотой. Звезда не теряет шарм и сексуальность, а ее современные кинообразы поражают женственностью.

Автор: instagram.com/merylstreep
  71-летняя Мерил Стрип до сих пор захватывает фанов естественной красотой
71-летняя Мерил Стрип до сих пор захватывает фанов естественной красотой

Среди украинских звезд очаровывает модель 61-летняя Светлана Гасс. Два года назад женщина завоевала титул самой красивой бабушки мира и Ms. Transcontinental Classic, а также попала в Книгу рекордов Гиннеса как модель почтенного возраста. Фигуре Светланы могут позавидовать звезды, которые значительно моложе ее.

Автор: instagram.com/svetlanagass
  Среди украинских звезд очаровывает модель 61-летняя Светлана Гасс
Среди украинских звезд очаровывает модель 61-летняя Светлана Гасс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой

Американская певица 62-летняя Мадонна сделала первую татуировку в декабре прошлого года. Теперь на ее запястье красуется лаконичная надпись. Буквы L R D M S E является аббревиатурой первых букв имен ее детей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Звезды, которые поражают сексуальностью после 60 лет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6308 членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 16093
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 12699
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 9468
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 9333
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6183
Знаменитости
Никитюк вызвала фурор фотографией со школьного альбома
Никитюк вызвала фурор фотографией со школьного альбома
5
 Просмотров: 1053
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 3195
"Какое пренебрежение" - Аlyona Аlyona позировала голышом с флагом Украины
"Какое пренебрежение" - Аlyona Аlyona позировала голышом с флагом Украины Просмотров: 774
MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой
MamaRika рассказала, каких ритуалов придерживается в ежедневном уходе за собой Просмотров: 27
Самая красивая женщина мира продемонстрировала натуральную красоту
Самая красивая женщина мира продемонстрировала натуральную красоту
6
 Просмотров: 3492
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
Голосов: 42859
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть