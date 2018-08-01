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среда, 01 августа 2018 17:37

Мадонна облюбовала шляпу от украинского дизайнера

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Исполнительница Мадонна украсила обложку итальянского Vogue.

  Мадонна в шляпе от украинского дизайнера
Мадонна в шляпе от украинского дизайнера

Артистка, которой 16 августа исполниться 60 лет, позировала на улицах Лиссабона. Для новой съемки Мадонна заказала шляпу, украшенную цитатой из ее новой песни. Как оказалось, стильный головной убор – творение львовского дизайнера Руслана Багинского (Ruslan Baginskiy).

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"Новый номер Vogue Italia стал знаковым для команды Ruslan Baginskiy - поп-королева Мадонна на двух кадрах съемки гениальных Мерта Аласа и Маркуса Пигота появляется в наших головных уборах. Как нам это удалось? Очень просто. Получаешь запрос от стилиста с отметкой "Urgent", ночью вышиваешь федору сердцами, стрелами и фразами из песен Мадонны - в том числе совершенно новой и тогда еще секретной "Beautiful Game", параллельно покупаешь билеты в Лиссабон и отправляешь ассистента в Португалию, чтобы лично доставить шляпы на съемку. Прошел уже почти месяц - а головные уборы Ruslan Baginskiy Мадонна и не думает снимать. Это любовь", – написал в Facebook дизайнер.

21-летняя дочь певицы Мадонны Лурдес Леон продолжает сотрудничать с нью-йоркским брендом одежды MadeMe — на этот раз он представил коллаборацию с Converse.

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