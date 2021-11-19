Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца

Шоумен 31-летний Сергей Середа и исполнительница 32-летняя MamaRika откровенно рассказывают подписчикам о личной жизни. Три месяца назад у супругов родился сын Давид.
Ведущий решил высказаться на тему секса после родов в Instagram. Пользователи сети завалили его вопросами об интимной части отношений их пары. Середа отметил, что после рождения первенца жена стала более нежной и сексуальной.
"Секс есть, времени не всегда хватает", - написал актер.
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Также добавил, что ребенку нужны счастливые родители, потому что они и являются залогом крепкой семьи.
В сентябре певица MamaRika и муж Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына, который появился на свет 2 августа. Пара долго советовалась. Назвали сына Давидом. Одним из критериев выбора было то, чтобы имя хорошо звучало на других языках. Лицо малыша пока показывать не хотят. Так защищают ребенка, заверила артистка.
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