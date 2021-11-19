Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца

Фото: instagram.com/mamarika_official

Шоумен 31-летний Сергей Середа и исполнительница 32-летняя MamaRika откровенно рассказывают подписчикам о личной жизни. Три месяца назад у супругов родился сын Давид.

Ведущий решил высказаться на тему секса после родов в Instagram. Пользователи сети завалили его вопросами об интимной части отношений их пары. Середа отметил, что после рождения первенца жена стала более нежной и сексуальной.

"Секс есть, времени не всегда хватает", - написал актер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 26-летняя мать пятерых сыновей, придерживающаяся здорового образа жизни, стала "супермамой"

Также добавил, что ребенку нужны счастливые родители, потому что они и являются залогом крепкой семьи.

В сентябре певица MamaRika и муж Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына, который появился на свет 2 августа. Пара долго советовалась. Назвали сына Давидом. Одним из критериев выбора было то, чтобы имя хорошо звучало на других языках. Лицо малыша пока показывать не хотят. Так защищают ребенка, заверила артистка.