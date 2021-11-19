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пятница, 19 ноября 2021 16:09

Любимый MamaRika поделился, есть ли у них секс после рождения первенца
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Комик Сергей Середа поделился, есть ли секс с женой-певицей MamaRika после родов
Фото: instagram.com/mamarika_official
В начале августа супруги стали родителями сына Давида
В начале августа супруги стали родителями сына Давида
Комик Сергей Середа поделился, есть ли секс с женой-певицей MamaRika после родов
Комик Сергей Середа поделился, есть ли секс с женой-певицей MamaRika после родов

Шоумен 31-летний Сергей Середа и исполнительница 32-летняя MamaRika откровенно рассказывают подписчикам о личной жизни. Три месяца назад у супругов родился сын Давид.

Ведущий решил высказаться на тему секса после родов в Instagram. Пользователи сети завалили его вопросами об интимной части отношений их пары. Середа отметил, что после рождения первенца жена стала более нежной и сексуальной.

"Секс есть, времени не всегда хватает", - написал актер.

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Также добавил, что ребенку нужны счастливые родители, потому что они и являются залогом крепкой семьи.

В сентябре певица MamaRika и муж Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына, который появился на свет 2 августа. Пара долго советовалась. Назвали сына Давидом. Одним из критериев выбора было то, чтобы имя хорошо звучало на других языках. Лицо малыша пока показывать не хотят. Так защищают ребенка, заверила артистка.

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