MamaRika рассекретила имя новорожденного сына

Фото: @mamarika_official

Украинская певица MamaRika и муж Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына, который появился на свет 2 августа.

Пара долго советовалась, рассказали они в интервью "Слава +".

Назвали сына Давидом. Одним из критериев выбора было то, чтобы имя хорошо звучало на других языках.

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"Это первое имя, на котором мы сошлись", - заявил Середа.

Лицо малыша пока показывать не хотят. Так защищают ребенка, заверила артистка.

"Мы решили немного побыть параноиками. Поэтому дайте нам возможность посуеверничать. Возможно, когда будет сыну полгода, покажем лицо", - добавила MamaRika.

Украинская певица MamaRika показала стройную фигуру через 1,5 месяца после родов. Чтобы иметь тело мечты, нужно сбросить еще четыре килограмма, заверила звезда. Однако она все равно довольна своим телом.