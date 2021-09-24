 
Ексклюзивы
1/5
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2 Просмотров: 783
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 414
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 630
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 2997
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1584
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 432
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 405
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
5 Просмотров: 7830
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 567
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
5
7
5
4
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
Зеленская примерила роль учительницы и снялась для глянца со школьниками
Зеленская примерила роль учительницы и снялась для глянца со школьниками
Негатив ранит ее душу: Билли Айлиш в стильных образах снялась для обложки глянца
Негатив ранит ее душу: Билли Айлиш в стильных образах снялась для обложки глянца
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
Каменских &quot;согрела&quot; поклонников соблазнительным фото
Каменских "согрела" поклонников соблазнительным фото
Видео
Все видео
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
Netflix выпустит документальный фильм о борьбе Бритни Спирс с отцом-опекуном
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
BTS сняли клип в штаб-квартире ООН: видео бьет рекорды просмотров
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Первые кадры перезапуска культового сериала "Секс в большом городе" появились в сети
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
2 Просмотров: 1566
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 720
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2628
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1278
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 792
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2021
Просмотров: 495
Мова ненависті
— Ніколи не сердься, коли тебе ображають несправедливо. За ненависть і злобу приходить покарання, — повчала мене колись знайома ...
пятница, 24 сентября 2021 16:43

MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
5

  Комментировать

MamaRika и Сергей Середа назвали сына Давид.
Фото: @mamarika_official
Малыш родился 2 августа 2021 года.
MamaRika и Сергей Середа назвали сына Давид.
Сергей Середа с сыном Давидом.
Сергей Середа с сыном Давидом.

Украинская певица MamaRika и муж Сергей Середа рассекретили имя новорожденного сына, который появился на свет 2 августа.

Пара долго советовалась, рассказали они в интервью "Слава +".

Назвали сына Давидом. Одним из критериев выбора было то, чтобы имя хорошо звучало на других языках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: MamaRika в леопардовом платье обдумала сексуальность беременности

"Это первое имя, на котором мы сошлись", - заявил Середа.

Лицо малыша пока показывать не хотят. Так защищают ребенка, заверила артистка.

"Мы решили немного побыть параноиками. Поэтому дайте нам возможность посуеверничать. Возможно, когда будет сыну полгода, покажем лицо", - добавила MamaRika.

Украинская певица MamaRika показала стройную фигуру через 1,5 месяца после родов. Чтобы иметь тело мечты, нужно сбросить еще четыре килограмма, заверила звезда. Однако она все равно довольна своим телом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «MamaRika рассекретила имя новорожденного сына». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

Яичный теракт: студент попал в Януковича яйцом, тот потерял сознание

Впервые за математическими расчетами открыли планету

Четыре года назад задушили руководителя Киевоблэнерго

В небо поднялся первый дирижабль

Самое читаемое
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
Сняли нижнее белье и прикрывались руками: Меган Фокс и Кортни Кардашьян взбудоражили сеть эротическими фото
10
 Просмотров: 8478
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 5 Просмотров: 7830
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
20
 Просмотров: 6597
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
Дочь Бейсингер и Болдуина показала тело с растяжками и целлюлитом
9
 Просмотров: 5571
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
В телеведущей выпала грудь в прямом эфире. Пикантное видео 18+
 Просмотров: 4266
Знаменитости
Известна причина смерти звезды культового сериала "Секс в большом городе"
Известна причина смерти звезды культового сериала "Секс в большом городе" Просмотров: 360
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
"Назад просится" - Ани Лорак раскритиковали за украиноязычную песню
 Просмотров: 639
Зеленская примерила роль учительницы и снялась для глянца со школьниками
Зеленская примерила роль учительницы и снялась для глянца со школьниками
5
 Просмотров: 927
Негатив ранит ее душу: Билли Айлиш в стильных образах снялась для обложки глянца
Негатив ранит ее душу: Билли Айлиш в стильных образах снялась для обложки глянца
7
 Просмотров: 549
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 3096
Больше всего комментируют
6
Зеленский: Олигархической ветви власти в Украине больше не будет
5
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
2
"Начало авторитаризма" - Зеленский демонстративно укрепляет власть
2
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
1
В Украине могут отменить перенос выходных из-за праздников
Голосов: 43625
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть