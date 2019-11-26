Культурная инициатива из Днепра выступит в экстравагантном арт-пространстве столицы

Галерея-клуб Module расположен в здании бывшей типографии Дома Культуры МВД в Днепре. Фото: Facebook

7 декабря в Киев прибудут участники инициативной арт-группы из Днепра, работающих в стенах клуба Module. В течение 3 лет в нем принимали художников, музыкантов и других деятелей современных форм искусства.

Полноформатный шоу-кейс прибудет в Киев в Дворец культуры "Куреневка", резиденцию украинского комьюнити Burning Man. Основная идея - познакомить с мощной музыкальной лабораторией Центральной Украины, которая стала устойчивой платформой для реализации творческого потенциала молодых и талантливых людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мой стиль похож на кубинскую змею" - в Париже прошли соревнований по уличным танцам

Совместными усилиями музыкантов, волонтеров и посетителей пространство для реализации творческого потенциала неравнодушных к правильной электронной музыке становится все более приспособленным к принятию и реализации смелых и самодостаточных идей. За годы существования в Module состоялось более 500 мероприятий.

Благодаря клубу Module окрепла база знаковых для украинской андеграунд-сцены групп и артистов, среди которых участники лайн-апа в Киеве: DZ'OB, Monotonne, I, iteration, а также секретный гость, которого организаторы объявят за несколько дней до события. Arseniy, Funky Roger, Deniraw и Kasyan представят диджейскую идею клуба.

Принимающая сторона в Киеве - проактивное творческое объединение DJBuro. В Module его участники выступали неоднократно. Резиденты бюро Vlad Fisun, Masha Efy и Sivash решили организовать ответный визит.

33 минуты длится звучание первой части двойного альбома "Таємний код: Рубікон" группы "Бумбокс". Это седьмая студийная пластинка группы.