Композитор объяснил, почему песня Melovin не является победной

Автор: Новое Время Melovin откроет гранд-финал Евровидения

Melovin имеет шанс попасть в десятку финалистов Евровидения-2018.

Так считает композитор Евгений Хмара.

"Может даже и войдет в пятерку. Его основное оружие - это вера в то, что он делает. Именно благодаря этому он уверенно победил на украинском отборе. Хотя песня, на мой взгляд, не является победной на конкурсе Евровидения. Она довольно неплохая. Быстро запоминается, легкая для слушателя по восприятию. Но мне кажется, довольно стандартная, - говорит Gazeta.ua пианист-виртуоз Евгений Хмара. - На конкурсе Евровидение всегда побеждает оригинальность, уникальность. Поэтому пример этому - победная песня Джамалы 1944".

Полуфинал показал, что Меловин уже достойно представил Украину в Лиссабоне, отмечает Хмара.

"Личные фавориты Израиль, Кипр, Норвегия. Песня исполнительницы из Израиля звучит современно. Не могу сказать, именно она мне нравится, но на фоне других исполнителей она выделяется. Конечно только зритель решает, кто должен победить, а мы, держим кулачки за своего исполнителя, пусть победит наша страна", - добавляет композитор.

Автор: фотопредоставлено пресс-службой Евгения Хмары Композитор Евгений Хмара: Melovin имеет шанс попасть в 5 финалистов

Во время жеребьевки ночью 11 мая определился порядок выступления финалистов международного музыкального конкурса Евровидение 2018. Участник от Украины - Melovin - выступит первым.

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Представитель от Украины MELOVIN прошел в финал международного песенного конкурса "Евровидение" -2018. Украинец выступил с зажигательной танцевальной песней "Under The Ladder" ( "Под лестницей"). Начал номер с импровизированной гроба-Рояля, а завершил эффектной игрой на инструменте, ступеньки к которому были охвачены огнем.