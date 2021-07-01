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четверг, 01 июля 2021 17:20

Каролина Ашион обвинили в расизме министра культуры. Ткаченко отреагировал
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Ведущая 45-летняя Каролина Ашион обвинила министра культуры Александра Ткаченко в расизме.

Шесть лет назад Ткаченко занимал должность генерального продюсера "1+1". Ашион работала на канале "2+2" и попросила рассмотреть ее кандидатуру на кастинге ведущих. После отказа в унизительной форме женщина со слезами уволилась с канала.

"Перед тем, как появиться в эфире канала "Прямой", я работала на "2+2". Узнав о кастинге ведущих для утреннего шоу, я спросила у тогда еще генпродюсера "1+1 медиа" Ткаченко, не могу ли принять там участие. Ответ был сногсшибательным: "Вы в зеркало себя видели? Аудитория нашего канала не то, чтобы... я не готов рисковать рейтингами". Видела ли я себя в зеркало? Да, видела. Вроде нормальная. Но, видимо, цветом кожи для "1+1" не вышла", - написала Ашион в Facebook.

Несколько дней назад на джазовом фестивале во Львове ведущая напомнила министру об инциденте.

"А может мне еще прощения попросить?" Ткаченко сказал это с улыбкой на лице. Можно ли было тогда найти другие слова для более деликатного отказа? Уверена, да. Любой вежливый человек нашел бы, что сказать. Можно ли было просто извиниться по-человечески? Это уже не просто хамство. Это расизм, друзья. Я разбираюсь в этом", - добавила ведущая.

Ткаченко в комментарии под постом Ашион заявил, что не виноват в этой ситуации, а за кастинг тогда отвечали другие люди.

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Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

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Принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в "позорном" нападении на семью и клевете относительно расизма. Они должны отказаться от своих титулов, говорят в окружении королевы Елизаветы II.

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