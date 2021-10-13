Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер

День без бюстгальтера ежегодно отмечают 13 октября. Праздник учредили в 2011 году, чтобы привлечь внимание общества к проблеме распространения рака груди и напоминать, что женщины должны регулярно проходить скрининг на рак молочной железы.

В этот день принято отказываться от бюстгальтера: многие женщины, перенесшие рак груди, не могут обходиться без него, потому что белье помогает держать протез на месте после операции.

Звезды часто посещают мероприятия без бюстгальтера, а многие женщины отказались носить его в повседневной жизни.

Gazeta.ua подготовила фото-подборку, кто из звезд часто появляется без бюстгальтера и этим вызывает бурную реакцию сети.

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Фото: instagram.com/tina_karol

Украинской певице и бывшей солистке группы "Время и Стекло" 31-летней Наде Дорофеевой четыре года назад медики диагностировали опухоль в молочной железе. Она напомнила, что 13 октября - Международный день без бюстгальтера. И каждой женщине важно следить за здоровьем и своевременно обращаться к маммологу.