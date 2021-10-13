Дорофеевой удалили опухоль

Чотири року тому Наді Дорофеєвій видалили доброякісну пухлину. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинской певице и бывшей солистке группы "Время и Стекло" 31-летней Нади Дорофеевой четыре года назад медики диагностировали опухоль в молочной железе.

О болезни и пережитой операции звезда рассказала в Instagram.

"На моей груди есть шрам. Все это время я замазывала его тональным кремом, прятала под одеждой, маскировала всеми возможными способами. И только недавно приняла и полюбила. Этот шрам напоминает о том, что четыре года назад в моей жизни произошла фиброаденома (наиболее распространенное доброкачественное образование в молочной железе. - Gazeta.ua) и дальнейшая операция по ее удалению", - написала артистка.

Она напомнила, что 13 октября - Международный день без бюстгальтера. И каждой женщине важно следить за здоровьем и своевременно обращаться к маммологу.

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Рак молочной железы с каждым годом молодеет. Поражает не только женщин, но и мужчин. Причиной развития являются генетические факторы и вредные привычки. Болезнь успешно лечится на ранних стадиях. Оперативное вмешательство обязательно в любом случае. При этом молочные железы не ампутируют, а вырезают только пораженные раком ткани. Эстетический вид грудь не теряет. Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии, рассказал Gazeta.ua хирург-онколог Игорь Зверев.