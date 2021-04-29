Дорофеева поделилась beauty-процедурами, которых всегда придерживается

Певица в детстве жила с большой семьей в квартире, поэтому в душ ходили по очереди. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Надя Дорофеева поделилась, каких правил придерживается в уходе за кожей лица.

Она призналась, что всегда найдет время для длительных банных процедур. Певица в детстве жила с большой семьей в квартире, поэтому в душ ходили по очереди. Об этом она рассказала в "Тревел краш-тесте".

"Поэтому сейчас душ для меня – место счастья и любви. Могу проводить там много времени", - отметила ведущая одного из выпусков тревел-шоу "Орел и Решка. 10 лет" на "Новом канале.

Также она заверила, что не может пойти спать, пока не смоет косметику.

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"Главное для меня – очищение. Я очень хорошо в конце дня умываюсь: мицеллярной водой, двухфазным маслом для снятия макияжа, специальным гелем с водой, затем протираю лицо тоником и увлажняю. Очистить кожу – очень важно. Всевозможные кремы могут быть разводом, а от очистка – это то, что нужно делать обязательно", – добавила исполнительница.

Певица Надежда Дорофеева, которая выступает под псевдонимом DOROFEEVA, порадовала поклонников довольно пикантным контентом. Звезда опубликовала фото, сделанное в гардеробной их с Владимиром Дантесом дома. На снимке Надежда, одета в белый свитшот, гольфы и трусики, роется в ящике комода, демонстрируя на камеру упругие ягодицы.