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пятница, 16 апреля 2021 07:39

"Ничего надеть" - Дорофеева сверкнула упругими ягодицами в трусиках

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Певица Надежда Дорофеева, которая выступает под псевдонимом DOROFEEVA, порадовала поклонников довольно пикантным контентом.

Звезда опубликовала в Instagram фото, сделанное в гардеробной их с Владимиром Дантесом дома. На снимке Надежда, одета в белый свитшот, гольфы и трусики, роется в ящике комода, демонстрируя на камеру упругие ягодицы.

"Ничего надеть", - подписала фото звезда.

Автор: instagram.com/nadyadorofeeva
  Певица Надежда Дорофеева порадовала поклонников довольно пикантиним контентом с собственной гардеробной
Певица Надежда Дорофеева порадовала поклонников довольно пикантиним контентом с собственной гардеробной

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Одним из первых на пикантный снимок певицы отреагировал ее муж Владимир Дантес.

"Иди так, молю", - написал в комментариях под фото артист.

Поклонники также не оставили фото без внимания, засыпав Надежду комплиментами.

Недавно Надежда Дорофеева поделились с подписчиков откровенными фото по просьбе подписчиков. И опубликовала фотографию в прозрачном топе, через который просвечивала ее грудь. Также Дорофеева опубликовала фото в купальнике.

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