Иванка Трамп выступила на митинге в необычном образе

Иванка Трамп вместе с отцом – президентом США Дональдом Трампом - отправилась в город Тамп, штат Флорида. Там они выступили перед сторонниками.

Для поездки Иванка выбрала эффектный красный костюм, состоящий из блейзера и укороченных брюк, и красные туфли-лодочки на шпильке, пишет ТСН.

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Идеальная прическа и макияж смоки-айс завершили ее образ lady in red.

Дональд Трамп был верен своему вкусу. Он надел темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук, гармонировавший с нарядом дочери.

Фото: Reuters

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