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среда, 01 августа 2018 12:27

Иванка Трамп выступила на митинге в необычном образе
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Иванка Трамп вместе с отцом – президентом США Дональдом Трампом - отправилась в город Тамп, штат Флорида. Там они выступили перед сторонниками.

Для поездки Иванка выбрала эффектный красный костюм, состоящий из блейзера и укороченных брюк, и красные туфли-лодочки на шпильке, пишет ТСН.

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Идеальная прическа и макияж смоки-айс завершили ее образ lady in red.

Дональд Трамп был верен своему вкусу. Он надел темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук, гармонировавший с нарядом дочери.

Иванка Трамп вместе с отцом президентом США Дональдом Трампом на митинге в городе Тамп, штат Флорида.
Фото: Reuters
Иванка Трамп вместе с отцом президентом США Дональдом Трампом на митинге в городе Тамп, штат Флорида.
Иванка Трамп вместе с отцом президентом США Дональдом Трампом на митинге в городе Тамп, штат Флорида.
Иванка Трамп вместе с отцом президентом США Дональдом Трампом на митинге в городе Тамп, штат Флорида.
Иванка Трамп вместе с отцом президентом США Дональдом Трампом на митинге в городе Тамп, штат Флорида.

19 июня 43-летняя Ева Лонгория и ее муж, 50-летний Хосе Бастон стали родителями, у них родился сын Сантьяго Энрике. Недавно малыш вместе с мамой украсил обложку американского журнала.

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Дата
01
августа

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