Ева Лонгория впервые показала маленького сыночка

19 июня 43-летняя Ева Лонгория и ее супруг 50-летний Хосе Бастон стали родителями, на свет появился их сын Сантьяго Энрике. Недавно малыш вместе с мамой украсил обложку американского HOLA!.

В интервью актриса рассказала, как изменилась ее жизнь, как она смогла поменять свой напряженный график работы, чтобы успевать участвовать в многочисленных проектах. Знаменитость также поведала, как дети от первого брака Бастона (Наталия, Мариана и Хосе) отреагировали на новость о том, что у них появился младший брат, и как они все вместе выбирали для него имя.

"В перерывах между съемками Ева успевала кормить малыша грудью и рассказала, как она чувствует себя в роли мамы, а также о планах на будущее", — сказал главный редактор издания Мигель Сиргадо. Автором фотосессии выступил Бернандо Дорала.

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Лонгория в начале этого года удостоилась звезды на Голливудкой Аллее славы. Поддержать актрису приехали супруг и друзья. Среди них был Рики Мартин, речь которого заставила Лонгорию рассплакаться.