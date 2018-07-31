Ева Лонгория порадовала фанатов первым пляжным фото после родов

Актриса Ева Лонгория сейчас вместе с сыном Сантьяго и мужем Хосе Антонио Бастоном находится в отпуске.

В фотоблоге актриса поделилась фотографией, на которой изображена в розовом или купальнике, или сарафане.

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Лонгория часто делилась с фанами снимками с пляжа, как до, так и во время беременности.

Для 43-летней Лонгории сын стал первым ребенком, а для ее мужа, вторым. От предыдущих отношений у него есть дочь.

По словам Лонгории, именно благодаря общению с девочкой она захотела иметь своих детей.