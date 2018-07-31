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вторник, 31 июля 2018 10:56

Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
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Эмбер Херд
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Эмбер Херд

Актриса Эмбер Херд решила избавиться от лишних вещей в своем доме. Во время уборки звезду поймали папарацци.

Бывшая жена Джонни Деппа в слишком большом платье собирала вещи в гараже, когда случайно обнажила грудь.

Эмбер продолжила свое дело и не обратила внимания на неприятность.

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Сейчас Эмбер встречается с бывшим женихом модели Хайди Клум, Вито Шнабелем.

Ранее Херд была в отношениях с Илоном Маском.

А в 2017 году развелась с актером Джонни Деппом, забрав после развода $ 7 млн.

dailymail.co.uk
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