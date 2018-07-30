Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замечена, когда шла из ресторана вместе с мужем.

Ким нарядилась в прозрачный наряд без белья и туфли на каблуках.

Ранее ее видели вместе с ее тренером Мелиссой Алкантара и подругой на побережье океана, когда они занимались йогой.

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После беременности Ким набрала немало лишнего веса. Звезда долго не могла похудеть, пока не нашла хорошего фитнес-тренера.

В этом году Ким поблагодарила Мелиссу за свое стройное тело.

"Мой тренер действительно изменил мое тело. Когда мне стало не нравиться то, что я видела в зеркале, я начала тренироваться 5-6 раз в неделю, изменила стиль своего питания и увидела такую ​​поразительную разницу. Я сильная, имею меньше целлюлита и уверена в себе. Спасибо за то, что будишь меня в 5 утра и делаешь мое тело красивым благодаря тренировкам, бегу, который я ненавижу и приобщаешь меня к этому образу жизни ", - говорит Ким.