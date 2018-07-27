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воскресенье, 29 июля 2018 22:20

Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио

Модель Алессандра Амбросио отдохнула с семьей в Сан-Диего, Калифорния.

Звезда вместе с детьми остановилась в отеле Ritz-Carlton.

Модель нарядилась в белое откровенное бикини.

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Модель в марте разбежалась с женихом Джейми Мазуром, с которым была помолвлена ​​10 лет, и от которого родила двоих детей.

Алессандра, известная больше своим сотрудничеством с брендом Victoria's Secret Angels с 2000 по 2017, и показами в модных шоу Armani, Next, Chistian Dior и Ralph Lauren.

В 2012 году стала номером 6 в списке Forbes, наиболее высокооплачиваемых моделей, получив за год $ 6.6 млн.

dailymail.co.uk
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