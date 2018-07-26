Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини

Бывшая жена актера Ченнинг Татум, Дженна-Деван, была замечена на пляже.

Звезда демонстрировала безупречную фигуру в бикини и кубики пресса.

Деван после развода с Татумом, которого неоднократно называли самым сексуальным мужчиной, решила отказаться от его фамилии.

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Дженна Деван познайомилсь с будущим мужем в 2006 году на съемках. Пара обручилась в 2008 году и поженилась в 2009 . Позже у актеров родилась дочь. Несколько месяцев назад, пара объявила, что расстается .