"История Дианы очень эмоциональная и неоднозначная" - Кристен Стюарт рассказала, как воплощается в принцессу

Голливудская звезда Кристен Стюарт рассказала о своей роли принцессы Дианы в будущем фильме "Спенсер".

Во время чата с Entertainment Tonight актриса "Сумерек" рассказала о том, как она готовится исполнить роль покойной принцессы Уэльской и как фильм "узаконили".

"Это действительно медитативный проект. У нее было так много сторон, так же много и взглядов на ее историю. Это не просто черно-белая вещь, она на грани, очень эмоциональная история для многих людей", - поделилась Кристен Стюарт.

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"Это действительно какое-то поэтическое, действительно обобщенное представление о, возможно, самом тяжелом трехдневном времени, прежде чем Диана сделает что-то такое решительное и отчаянное, как оставить королевскую семью", - говорит актриса.

"Спенсер" — предстоящий художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Действие фильма происходит в течение трёх дней — на Рождество в начале 1990-х годов, в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Главная героиня — принцесса Диана, которая именно в это время решает развестись с мужем, принцем Чарльзом.