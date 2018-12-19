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среда, 19 декабря 2018 16:28

Христина Соловий выступит вместе с самым быстрым пианистом планеты Любомиром Мельником

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Автор: Пресс-служба
  Любомир Мельник отправился в мировой тур
Любомир Мельник отправился в мировой тур

20 декабря во Дворце культуры КПИ состоится концерт самого быстрого пианиста планеты Любомира Мельника в рамках мирового тура в честь 70-летия. Специальным гостем концерта станет украинская певица Христина Соловий, вместе с которой Любомир выпустил акустическую версию ее сингла "Fortepiano".

"Наша перша зустріч була дуже емоційною. Я одразу відчула, що Любомир – легендарна особистість, - говорит Христина Соловий. – Ми багато говорили про класичну музику і маємо однакові почуття до творів Шуберта, Шопена і Моцарта. Ми обоє переконані, що наша музика, будучи кардинально різного жанру, сягає коренів українського народного мелосу. Живий виступ – це завжди нові емоції, тому впевнена, що під час виступу народиться нова версія "Fortepiano"

Любомир Мельник приезжает в Киев в рамках мирового тура и в родной Украине он уже дал аншлаговые концерты в Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, Черкассах, Запорожье, Днепре, Одессе, Львове, Луцке, Чернигове, Сумах и Харькове. В Киеве поклонников его творчества ожидает уникальных 3-часовой творческий вечер и расширенная программа. Кстати, в столице маэстро выступит именно на свой День Рождения – 20 декабря.

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Любомир Мельник - музыкант мирового уровня! О нем пишет BBC, "The Gardian", огромное количество других медиа, а также в восторге знаменитый немецкий композитор, пианист-неоклассик Нильс Фрам. Любомир виртуозно использует скорые и сложные шаблоны нот, которые формируют обертоны, которые создают красивую композицию и необычное звучание. Сам Любомир отмечает, что Continuous music - это истинный голос фортепиано. Поскольку классическая музыка отображает красоту композиции, а не красоту инструмента. В то время как continuous раскрывает истинное звучание фортепиано. Поэтому выступления Любомира - уникальный опыт для слушателя, который оставляет приятный медитативный эффект, очищает и раскрывает фортепианную музыку по-новому.

В свои почти семьдесят Любомир Мельник является автором свыше 100 произведений, а также выпустил свыше 20 альбомов. А уже 7 декабря пионер "непрерывной музыки" и буквально сила природы Любомир Мельник выпустил свой новый альбом "Fallen Trees" на лэйбле Erased Tapes. Пять частей, 20-минутных "Fallen Trees" - одно из наиболее амбициозных и требовательных произведений, которые он когда-нибудь создавалл. Каскады нот, каньонов и рек звук : здесь есть что-то о музыке Любомира Мельника, которая удивительнейшим образом показывает нам естественный мир. В "Fallen Trees" связь с окружающей средой длится, беря свой сигнал из длинного железнодорожного путешествия через Європу.

Любомир Мельник - известный композитор и пианист украинского происхождения. Музыкант получил признание благодаря тому, что разработал уникальный язык для фортепиано и является пионером стиля Continuous music, названного в честь принципа сохранения непрерывного потока звука. Кроме того, Мельник самый быстрый пианист в мире и может играть 19,5 нот в секунду каждой рукой. При этом физически можно успеть сыграть максимум 13-14.

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19
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