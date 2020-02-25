Харви Вайнштейна посадят за изнасилование

По одному преступлению грозит до 25 лет заключения, а по второму - до 4 лет. Фото: Страна

24 февраля в Нью-Йорке американского кинопродюсера 67-летнего Харви Вайнштейна суд признал виновным в двух эпизодах.

Доказали, что Вайнштейн осуществил сексуальные действия в отношении одной женщины и изнасиловал другую, пишет СNN.

По одному преступлению ему грозит до 25 лет заключения, а по второму - до 4 лет. Присяжные заседали в течение 26,5 часа.

Вайнштейн пришел в суд, опираясь на ходунок.

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В суде свидетельствовала бывшая ассистентка продюсера Мириам Хейли. Она заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году. Актриса Джессика Манн утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году. В общем кинопродюсера обвинили по 5 пунктам. По самой тяжелой статье - хищническое сексуальное насилие - продюсеру грозило пожизненное заключение - был оправдан.

Прокуратура Лос-Анджелеса добавила к расследованию против голливудского режиссера Харви Вайнштейна восемь новых обвинений в сексуальных домогательствах. По словам представителя окружной прокуратуры Лос-Анджелеса Рикардо Сантьяго, эти обвинения расследуют полицейские управления Лос-Анджелеса и Беверли-Хиллз. После завершения расследования офис прокурора решит, передавать ли эти обвинения в суд.