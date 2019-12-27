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Против Вайнштейна выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии

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Против Вайнштейна выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии
Харви Вайнштейну выдвинули 8 новых обвинений в сексуальном насилии. Фото: Charles Sykes, AP / TASS

Прокуратура Лос-Анджелеса добавила к расследованию против голливудского режиссера Харви Вайнштейна восемь новых обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет The Guardian.

По словам представителя окружной прокуратуры Лос-Анджелеса Рикардо Сантьяго, эти обвинения расследуют полицейские управления Лос-Анджелеса и Беверли-Хиллз. После завершения расследования офис прокурора решит, передавать эти обвинения в суд.

Представитель Вайнштейна Джуда Енгельмаер в письме Associated Press заявил, что ему "нечего сейчас добавить" к указанной информации.

Харви Вайнштейна, который когда-то считался одним из самых влиятельных людей в Голливуде, обвиняют в сексуальных домогательствах и насилии в отношении более 80 женщин. В частности, по таких звезд, как Анджелина Джоли и Эшли Джадд.

Против Вайнштейна открыли шесть уголовных дел в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне.

Харви Вайнштейна будут судить по обвинению в секс-торговле. Суд согласился рассматривать его действия именно так. Ему предъявлены обвинения в секс-торговле и хищнически сексуальном насилии (predatory sexual assault), за которые ему грозит пожизненное заключение.

Суд по делу Вайнштейна должен состояться в начале января в Нью-Йорке. Харви обвиняют в том, что он изнасиловал женщину в отеле в Манхэттене в 2013 году, а в 2006 году совершил насильственный половой акт с другой женщиной. Он не признал себя виновным и говорит, что любая сексуальная активность была по обоюдному согласию.

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В мае Вайнштейн добровольно сдался полиции. Впоследствии продюсера отпустили под залог в $ 1 млн.

12 декабря стало известно, что Харви Вайнштейн достиг соглашения с более чем двумя десятками жертв своих притязаний, которым он заплатит $25 млн компенсации.

Бывшая польская модель Кайа Сокола обвинила голливудского режиссера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии над ней, когда она была 16-летней актрисой.

Начиная с 1 января Калифорния на три года приостановит действие закона о сроке давности в отношении жертв сексуального насилия в детском возрасте для подачи исков.

Представили украинский трейлер документального фильма об американском продюсере Харви Вайнштейне, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. В ленте покажут неоднократные попытки кинематографиста сохранить собственное влияние и после скандалов. Будет называться "Вайнштейн".

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