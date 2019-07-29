Вышел трейлер фильма о Харви Вайнштейна

Сняли фильм о голливудском продюсере Харви Вайнштейне. tsn.ua

Представили украинский трейлер документального фильма об американском продюсере Харви Вайнштейне, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах. В ленте покажут неоднократные попытки кинематографиста сохранить собственное влияние и после скандалов. Будет называться "Вайнштейн".

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В съемках картины приняли участие бывшие коллеги и друзья продюсера. Режиссером выступила Урсула Макфарлейн. Выходит в прокат 22 августа.

Прюдюсер Харви Вайнштейн утверждает, что предлагал работу актрисам в обмен на секс, но без принуждения. "Я родился бедным, уродливым евреем и всю свою жизнь должен был бороться. Было много девушек, но ни одна девушка не смотрела на меня, пока я не начал работать в Голливуде", - говорит он.