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понедельник, 08 октября 2018 15:12

Группа CLOUDLESS представила саундтрек к сериалу "Школа"

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Группа CLOUDLESS представила саундтрек к сериалу &quot;Школа&quot;
Во время премьеры трека в сериале его сразу "зашазамилы" больше 2000 слушателей Фото: Facebook

Саундтрек к сериалу "Школа" от группы CLOUDLESS попал в сотню украинского чарта Shazam. Премьера сингла "Відчувати" состоялась в сериале "Школа" 26 сентября. Артисты планируют снимать клип в скором времени. Это будет первая видеоработа для группы. До этого они выпускали только лирик-видео.

Во время премьеры трека в сериале его сразу "зашазамилы" больше 2 000 слушателей.

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"Не обязательно говорить о чувствах, не обязательно быть физически рядом, не обязательно делать бессмысленные поступки, или доказывать что-то себе или другим. Самое важное - чувствовать. На расстоянии. Несмотря на полное отсутствие возможности быть вместе с человеком, к которому возникают чувства. Несмотря на реальность, которая отравляет изнутри и снаружи отношения и людей, стремящихся быть вместе. Достаточно просто чувствовать друг друга и от этого быть настолько близкими духовно, чтобы не нуждаться больше ни в чем", - прокомментировали авторы песни.

"Відчувати" является первым синглом, который начинает работу над новым альбомом CLOUDLESS.

В первых сериях второго сезона русскоязычного сериала "Школа" зрители познакомились с новыми героями, учениками 10-Б класса. По сюжету они создают музыкальную группу "Faces", а первой песней музыкального коллектива, которую они исполняют, стала композиция "With you". Ее автором стал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

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