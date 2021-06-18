Гроб Григория Чапкиса привезли на церемонию прощания - фото

 
Ексклюзивы
1/5
Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю
Востоку и Югу не повезет: синоптики дали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 369
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 702
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 342
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 999
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 540
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 639
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 1116
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 900
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 2079
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 936
Фото
Все фото
6
5
16
10
6
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Рыболовство и хендмейд: какие хобби имеют украинские звезды
Рыболовство и хендмейд: какие хобби имеют украинские звезды
Видео
Все видео
Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola
Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola
Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма
Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма
Лопес поймали на поцелуе с Аффлеком: момент попал на видео
Лопес поймали на поцелуе с Аффлеком: момент попал на видео
Вместе с Викторией Бекхэм: после 15-летней паузы Spice Girls выпустят песню
Вместе с Викторией Бекхэм: после 15-летней паузы Spice Girls выпустят песню
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Криштиану Роналду обвалил акции Coca-Cola одним жестом
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 468
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 441
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 999
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 639
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3132
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 июня 2021
Просмотров: 288
Від Полікарпа до Мажора
Якщо мене запитати про головну подію 1988 року, я назву Євро-88. Той чемпіо­нат був особливий. Уперше його повністю показували по телевізору. На ...
пятница, 18 июня 2021 11:59

Гроб Григория Чапкиса привезли на церемонию прощания - фото

  Комментировать

Тело умершего украинского хореографа Григория Чапкиса 18 июня доставили в Национальную филармонию Украины. Там состоится прощание с артистом.

Гроб привезли в 10:30 на катафалке, а через 10 мин. занесли внутрь, сообщает obozrevatel.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Григорий Чапкис болел семь месяцев

Церемония продлится с 11:00 до 13:00. После прощания Григория Николаевича похоронят на Байковом кладбище с 13:00 до 15:00.



Танцовщик и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой он несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гроб Григория Чапкиса привезли на церемонию прощания - фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июня

Казаки 5 лет удерживали захваченную турецкую крепость

Нобелевский лауреат объяснил, зачем люди делают сбережения

Крупнейшее сражение гетмана завершилось поражением

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 16515
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
Alyona Alyona в трусах сняла пародию на рэпера и обдумала женский абьюз
10
 Просмотров: 6669
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 6489
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 5832
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3609
Знаменитости
Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola
Ярмоленко повторил флешмоб Роналду с бутылкой Coca-Cola
 Просмотров: 675
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 2943
Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма
Потап с полуобнаженной блондинкой провел обряд экзорцизма
 Просмотров: 711
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
5
 2 Просмотров: 2043
Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе
Пришлось показать документы: Роналду не узнали на стадионе Просмотров: 558
Больше всего комментируют
14
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
2
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
2
Украина победила Северную Македонию в матче с нереализованным пенальти
1
Путин назвал захват Крыма "адекватной реакцией"
1
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
Голосов: 43166
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть