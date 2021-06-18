Гроб Григория Чапкиса привезли на церемонию прощания - фото

Тело умершего украинского хореографа Григория Чапкиса 18 июня доставили в Национальную филармонию Украины. Там состоится прощание с артистом.

Гроб привезли в 10:30 на катафалке, а через 10 мин. занесли внутрь, сообщает obozrevatel.

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Церемония продлится с 11:00 до 13:00. После прощания Григория Николаевича похоронят на Байковом кладбище с 13:00 до 15:00.







Танцовщик и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой он несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го.