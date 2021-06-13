Умер хореограф Григорий Чапкис

Танцовщик и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни.

Об этом сообщил его сын Грег Чапкис в Instagram.

Балетмейстер болел в последнее время. Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннее воспаление легких, которое ему диагностировали в декабре 2020.

Было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными. Накануне Нового года Григорий Чапкіс выписали из больницы. Впрочем, 6 января снова госпитализировали. Как оказалось, он недолечил воспаление легких.

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Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955 знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Сотрудничество продолжалось целых 27 лет. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу и стал судьей шоу "Танцы со звездами". Хореограф был женат 4 раза и имеет двух детей. Последняя избранница звезды, имя которой артист не рассекречивал, была моложе его на 52 года. Влюбленные поженились 2020 года.