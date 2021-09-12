 
Ексклюзивы
1/5
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Страшная повень и драка в Верховной Раде - фото недели от Gazeta.ua
Просмотров: 360
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 387
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
4 Просмотров: 4005
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 936
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3321
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1458
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 3519
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 31905
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 819
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 432
Фото
Все фото
4
3
5
5
18
Фанаты обсуждают эпатажный образ Ким Кардашьян
Фанаты обсуждают эпатажный образ Ким Кардашьян
Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад
Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Элегантные и сексуальные: в каких образах звезды появлялись на Венецианском кинофестивале
Элегантные и сексуальные: в каких образах звезды появлялись на Венецианском кинофестивале
Видео
Все видео
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
9 Просмотров: 1458
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2835
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 17649
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2691
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1494
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
1 Просмотров: 522
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
воскресенье, 12 сентября 2021 23:46

Фанаты обсуждают эпатажный образ Ким Кардашьян
4

  Комментировать

Ким Кардашьян озадачила поклонников
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян озадачила поклонников
Ким Кардашьян озадачила поклонников
Ким Кардашьян озадачила поклонников

Американская светская львица 40-летняя Ким Кардашьян смутила фанатов необычным образом. Звезда прилетела в Нью-Йорк накануне бала Met Gala 2021. Ее сфотографировали, когда она выходила из черного внедорожника.

Ким появилась в вещах испанского дома моды Balenciaga - кожаных штанах, тренче с широким поясом, перчатках, в ботфортах на шпильке и в кожаной балаклаве. Дополнила провокационный образ серебристой сумочкой со стразами.

Впоследствии Кардашьян опубликовала свои фото в Instagram, под ними фанаты оставили множество комментариев:

"Ким, это не американская история ужасов", "Ты в порядке?", "Ким, ты что-то видишь?".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мадонна шокировала откровенными кадрами

Светская львица Кортни Кардашьян вместе со своим бойфрендом Трэвисом Баркером отдыхает в Италии. В Instagram звезда поделилась яркими кадрами из отпуска, посвященной показу Dolce&Gabbana. Кардашьян появилась на мероприятии в прозрачном платье Dolce&Gabbana, из-под которой видно черное белье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фанаты обсуждают эпатажный образ Ким Кардашьян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5
 Просмотров: 10584
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 8694
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 7245
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 6075
Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября
Лучше поберечься, чтобыне стать нищим: что нельзя делать 12 сентября 1 Просмотров: 4941
Знаменитости
Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад
Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад
3
 Просмотров: 1260
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 6066
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5
 Просмотров: 10584
Элегантные и сексуальные: в каких образах звезды появлялись на Венецианском кинофестивале
Элегантные и сексуальные: в каких образах звезды появлялись на Венецианском кинофестивале
18
 Просмотров: 2160
Врачи дважды вытаскивали с того света: солистка GO_A рассказала о жизненных испытаниях
Врачи дважды вытаскивали с того света: солистка GO_A рассказала о жизненных испытаниях Просмотров: 459
Больше всего комментируют
9
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
4
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
3
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3
Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС
3
Евросоюз сам не готов принять Украину - Кулеба
Голосов: 43582
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть