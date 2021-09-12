Фанаты обсуждают эпатажный образ Ким Кардашьян

Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская светская львица 40-летняя Ким Кардашьян смутила фанатов необычным образом. Звезда прилетела в Нью-Йорк накануне бала Met Gala 2021. Ее сфотографировали, когда она выходила из черного внедорожника.

Ким появилась в вещах испанского дома моды Balenciaga - кожаных штанах, тренче с широким поясом, перчатках, в ботфортах на шпильке и в кожаной балаклаве. Дополнила провокационный образ серебристой сумочкой со стразами.

Впоследствии Кардашьян опубликовала свои фото в Instagram, под ними фанаты оставили множество комментариев:

"Ким, это не американская история ужасов", "Ты в порядке?", "Ким, ты что-то видишь?".

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Светская львица Кортни Кардашьян вместе со своим бойфрендом Трэвисом Баркером отдыхает в Италии. В Instagram звезда поделилась яркими кадрами из отпуска, посвященной показу Dolce&Gabbana. Кардашьян появилась на мероприятии в прозрачном платье Dolce&Gabbana, из-под которой видно черное белье.