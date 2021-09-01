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среда, 01 сентября 2021 19:32

Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
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Светская львица Кортни Кардашьян вместе со своим бойфрендом Трэвисом Баркером отдыхает в Италии.

В Instagram звезда поделилась яркими кадрами из отпуска, посвященной показу Dolce&Gabbana.

Кардашьян появилась на мероприятии в прозрачном платье Dolce&Gabbana, из-под которой видно черное белье. Поклонники заметили на Кортни кружевной корсет.

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Свой образ она дополнила прозрачными босоножками на каблуках. Также Кардашьян сделала голливудскую укладку.

Знаменитость появилась в пикантном образе на светском мероприятии в Италии. Она посетила модный показ. Фото: instagram.com/kourtneykardash
Знаменитость появилась в пикантном образе на светском мероприятии в Италии. Она посетила модный показ. Фото: instagram.com/kourtneykardash
Знаменитость появилась в пикантном образе на светском мероприятии в Италии. Она посетила модный показ. Фото: instagram.com/kourtneykardash
Знаменитость появилась в пикантном образе на светском мероприятии в Италии. Она посетила модный показ. Фото: instagram.com/kourtneykardash

Сестры Кардашьян решили похвастаться развлечениями перед подписчиками в Instagram. Теледивы появились на пижамной вечеринке в компании других моделей. Из фотографий видно, что звездные Кортни, Ким и Глое Кардашьян не слишком считали калории, ведь охотно ели шоколадный торт и пили вино.

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