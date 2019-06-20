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четверг, 20 июня 2019 14:39

Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали дочь на отдыхе в Болгарии
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Катерина кухар и Александр Стоянов

Одна из самых известных балетных пар Украины – Александр Стоянов и Екатерина Кухар, провели несколько романтических недель в Болгарии и поделились в Инстаграме фото своих выходных.

В Болгарию чета ездила в качестве жюри на ежегодный всеукраинский конкурс в Болгарии. Приятные рабочие дни совместили с отдыхом, на который взяли свою младшую дочь Настеньку. Даты фестиваля совпали с Днем Рождения Александра Стоянова, которому исполнилось 32. В свой день рождения он в своем Инстаграме выставил фото, на котором показал дочку.

Во время кратковременного отпуска Александр и Катерина успели выполнить не только стандартную программу летнего отдыха "солнце-море-пляж", но и посетили замок в Бургасе, реку Ропотамо: "Это какая-то болгарская Амазонка! Река Ропотамо протекает по заповеднику, названному в ее честь. Попадаешь сюда в знойный день и нежная прохлада спасает от палящих лучей солнца, а вокруг сотни невиданных птиц, все благоухает от цветов, в реке плавают черепахи, а за деревьями прячутся косули. Будете в Болгарии – посетите с детьми, все будут в восторге" - поделилась своими впечатлениями от экскурсии украинская прима-балерина Екатерина Кухар.

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Премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов впечатлился болгарским замком Равадино:

"Одна из достопримечательностей, которую стоит посмотреть, замок Равадино в Бургасе. Официальное название "Влюбленный в ветер". Замок новый, был построен буквально 20 лет назад, но у него очень увлекательная история. Его создал бывший силовик. Злые языки говорят, что деньги он на замок заработал не самым честным путем, за что был привлечен к ответственности, отбыл наказание в местах лишения свободы, но когда вышел, продолжил строительство. Возведен замок по его личному проекту, помогают ему в строительстве сыновья. Замок необычный, в нем интересно сочетается и барокко, и готика, и сказочность. и все это утопает в зеленых парках с прудом, скульптурами, павлинами, которые ходят по территории".

Екатерина Кухар накануне спектакля "Жизель" снялась в необычной фотосессии. Благодаря ей можно посмотреть, как бы выглядела современная виллиса из спектакля" Жизель ", если бы балетную постановку делали в наше время.

Автор: Валерия Радзиевская
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