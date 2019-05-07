Звезда "Танцев со звездами" поразила сеть пикантными снимками

Екатерина Кухар отдыхает в Греции. Фото - 9slim

Украинская балерина, судья телешоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар порадовала поклонников пикантными снимками.

Судя по всему, звезда проводит время на одном из курортов Греции, откуда и публикует красочные фотографии в Instagram.

На одном из снимков балерина позировала в красном купальнике на фоне моря. На другом фото Кухар изображена обнаженной в постели. Так, рассказала балерина, проходило ее утро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 5 Май 2019 в 6:35 PDT

"Доброго всем утра и продуктивной рабочей недели!" - написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official) 6 Май 2019 в 1:11 PDT

Поклонники в восторге от новых фото Кухар. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая и женственная", "Богиня", "Вы, как куколка", "Ваша красота спасет мир!" - пишут в комментариях.

Екатерина Кухар накануне спектакля "Жизель снялась в необычной фотосессии. Благодаря ей можно посмотреть, как бы выглядела современная виллиса из спектакля" Жизель ", если бы балетную постановку делали в наше время.