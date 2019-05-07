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вторник, 07 мая 2019 09:28

Звезда "Танцев со звездами" поразила сеть пикантными снимками

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Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; поразила сеть пикантными снимками
Екатерина Кухар отдыхает в Греции. Фото - 9slim

Украинская балерина, судья телешоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар порадовала поклонников пикантными снимками.

Судя по всему, звезда проводит время на одном из курортов Греции, откуда и публикует красочные фотографии в Instagram.

На одном из снимков балерина позировала в красном купальнике на фоне моря. На другом фото Кухар изображена обнаженной в постели. Так, рассказала балерина, проходило ее утро.

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

"Доброго всем утра и продуктивной рабочей недели!" - написала звезда.

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Публикация от Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

Поклонники в восторге от новых фото Кухар. Они засыпали ее комплиментами.

"Очень красивая и женственная", "Богиня", "Вы, как куколка", "Ваша красота спасет мир!" - пишут в комментариях.

Екатерина Кухар накануне спектакля "Жизель снялась в необычной фотосессии. Благодаря ей можно посмотреть, как бы выглядела современная виллиса из спектакля" Жизель ", если бы балетную постановку делали в наше время.

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Дата
07
мая

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