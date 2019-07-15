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понедельник, 15 июля 2019 11:49

Джеймс Бонд станет женщиной

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Джеймс Бонд станет женщиной
Джеймса Бонда сыграет женщина. ФОТО: REUTERS

Британская актриса Лашана Линч сыграет нового агента 007 в 25-м фильме о суперагенте Джеймсе Бонде.

Такое решение приняли благодаря вмешательству феминистской телесценаристки Фиби Уоллер-Бридж, сообщает Daily Mail.

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По сюжету, Дэниел Крейг уходит из М16 и после этого его номер получает Линч.

"Самого Бонда, как и сообщалось ранее, будет играть Крейг. Конечно, Бонда сексуально привлекает новая женщина-агент 007, и он пробует свои обычные приемы соблазнения. Но сбит с толку, когда начинает работать с молодой темнокожей женщиной", — рассказали сценаристы.

25-й, еще не названный фильм об английском секретном агенте Джеймсе Бонде начали снимать 28 апреля. Но у ленты до сих пор нет готового сценария.

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