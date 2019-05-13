"Джеймса Бонда" снимают без сценария

Автор: 007.com В 25-м фильме о Джеймсе Бонде снимаются Леа Сейду, Ана де Армас, Дэниел Крэйг, Наоми Харрис и Лашана Линч (слева направо)

25-й, еще не названный фильм об английском секретном агенте Джеймсе Бонде начали снимать 28 апреля. Но у ленты до сих пор нет готового сценария.

На съемочной площадке 25-го "Бонда" текст сценария продолжают дописывать режиссер Кэри Фукунага, сценаристка Фиби Уоллер-Бридж и исполнитель главной роли Дэниел Крэйг. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к производству.

"Фиби Уоллер-Бридж переписывает переписанное. Кэри пишет. Дэниел пишет. Съемочная группа считает, что работает над хорошо отполированным бардаком. У них есть набросок сюжета, а диалоги пишут в последнюю минуту", - говорит инсайдер.

Кроме Дэниела Крэйга, в фильме играют Рами Малек, Рэйф Файнс и Джеффри Райт. Съемочный процесс пройдет в Великобритании, Норвегии, Италии и на Ямайке.

Джеймс Бонд оставил активную службу. Живет на Ямайке. Его давний друг, офицер ЦРУ Феликс Лейтер обращается за помощью. Просит спасти похищенного ученого. Во время миссии Бонд выходит на след злодея, вооруженного опасной новой технологией, по сюжету.

Премьера ленты запланирована на 8 апреля 2020 года.

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В 25-м "Бонде" Дэниел Крэйг в пятый и, вероятно, последний раз исполнит роль агента 007. Сначала картину должен был снимать британский режиссер Дэнни Бойл, но в августе прошлого года он покинул проект из-за творческих разногласий с Крэйгом. В сентябре постановщиком назначили американца Кэри Фукунагу, режиссера фильма "Безродные звери" и сериалов "Настоящий детектив" и "Маньяк".