Disney объявила даты премьер самых ожидаемых блокбастеров

Джеймс Кэмерон снимет четыре продолжения фантастического фильма "Аватар". Кинокомпания Disney будет выпускать их каждые два года, начиная с декабря 2021-го. Фото: imdb.com

Американская кинокомпания Walt Disney объявила даты премьер своих будущих фильмов, в том числе новых частей космической саги "Звездные войны" и супергеройской франшизы "Киновселенная Marvel". Среди анонсов также есть ленты производства студии 20th Century Fox, которая с марта этого года принадлежит Disney, в частности продолжения "Аватара" режиссера Джеймса Кэмерона.

Даты релиза 4 следующих частей "Аватара" перенесены на год. Будут выходить в декабре каждые 2 года, начиная с 2021-го.

17 декабря 2021-го - "Аватар 2";

22 декабря 2023-го - "Аватар 3";

19 декабря 2025-го - "Аватар 4";

17 декабря 2027-го - "Аватар 5".

Дать премьер 3 новых частей "Звездных войн" будут чередоваться с "Аватарами". Будут выходить в декабре каждые 2 года, начиная с 2022-го.

16 декабря 2022-го;

20 декабря 2024-го;

18 декабря 2026-го.

8 будущих, еще неназванных лент "Киновселенной Marvel", имеют такие даты релиза: 1 мая 2020-го, 6 ноября 2020-го, 12 февраля 2021-го, 7 мая 2021-го, 5 ноября 2021-го, 18 февраля 2022-го, 6 мая 2022-го, 29 июля 2022-го.

Картину Кеннета Браны "Артемис Фаул" по фэнтези-роману ирландского писателя Йона Колфера перенесли с 9 августа 2019 года на 29 мая 2020-го. Супергеройский хоррор "Новые мутанты", который является частью франшизы "Люди Икс", перенесли со 2 августа 2019 года на 3 апреля 2020-го.

Получили даты премьер и 2 следующие работы Стивена Спилберга: римейк мюзикла "Вестсайдская история" выйдет 18 декабря 2020 года, а приключенческий фильм "Индиана Джонс 5" — 9 июля 2021-го.

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В прошлом месяце глава компании Disney Боб Айгер заявил, что после выхода 9 эпизода "Восхождение Скайуокера" в декабре этого года киносерия "Звездные войны" возьмет паузу. По словам Айгера, несколько новых полнометражных фильмов находятся на ранних этапах разработки, но их пока не анонсируют. В ближайшее время вселенную космической саги будут развивать в сериалах, которые будут выходить на стриминговом сервисе Disney+. В сети предполагают, что 3 объявленные даты релиза "Звездных войн" касаются ранее анонсированных проектов: или трилогии от режиссера 8 эпизода "Последние джедаи" Райана Джонсона, или фильмов от шоураннеров сериала "Игра престолов" Дэвида Бениоффа и Дэна Вайсса.