"Довели до слез" - Потап растрогал фанов в день рождения жены

Потап посвятил жене трогательный стих. Фото: instagram.com/kamenskux

4 мая певице Насте Каменских исполняется 33 года. Ее муж, украинский продюсер Алексей Потапенко, поздравил ее трогательным стихотворением.

Мужчина выложил в своем Instagram фото жены на пляже в купальнике. В посте под снимком признался в любви, назвал Каменских лягушонком и музой, которая делает его счастливым.

Сама же певица в комментариях поблагодарила Потапа, назвивашы его любимым человеком.

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Подписчики пары также не скупились на поздравления. Желали здоровья, любви, счастья, восхищались словам Потапа: "Ой, ну вас в баню, до слез довели", "Разве может мужчина так любить", "С Днем рождения, Настю. Украина гордится ею", "Как же крсиво! Будьте всегда счастливы вместе".

Настя Каменских одна из самых ярких и сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса стала известна как участница дуэта "Потап и Настя". Музыкальный тандем в октябре 2017-го объявил о паузе. Теперь Настя выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport. А в мае прошлого года звезда вышла замуж за своего партнера по дуэту и продюсера Алексея "Потапа" Потапенко.