 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 666
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 819
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1332
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 972
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1710
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1503
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3519
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
17
7
6
3
9
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Эмили Ратажковски похвасталась точеной фигурой и стильным пляжным луком
Эмили Ратажковски похвасталась точеной фигурой и стильным пляжным луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Американская фитнес-модель в черных шнурках вместо белья покорила фанатов эротическим луком
Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
Прима балета Екатерина Кухар рассказала, чем питается на карантине
Видео
Все видео
Мадонна заявила, что переболела коронавирусом
Мадонна заявила, что переболела коронавирусом
Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам
Queen и Адам Ламберт посвятили песню медикам
Журналиста в прямом эфире случайно разоблачили в измене
Журналиста в прямом эфире случайно разоблачили в измене
"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню
"Прошу у неба сил и гордости": Злата Огневич представила клип на новую песню
Дан Балан и Тина Кароль сняли чувственное видео в ее спальне
Дан Балан и Тина Кароль сняли чувственное видео в ее спальне
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 909
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3411
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2439
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 441
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 09:13

Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
17

  Комментировать

4 мая певица Настя Каменских празднует 33-летие
Фото: nstagram.com/kamenskux
4 мая певица Настя Каменских празднует 33-летие
4 мая певица Настя Каменских празднует 33-летие
4 мая певица Настя Каменских празднует 33-летие
4 мая певица Настя Каменских празднует 33-летие

4 мая певица Настя Каменских празднует 33-летие.

Одна из самых ярких и сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса стала известна как участница дуэта "Потап и Настя". Музыкальный тандем в октябре 2017 объявил о паузе. Теперь Настя выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport.

А в мае прошлого года звезда вышла замуж за своего партнера по дуэту и продюсера Алексея "Потапа" Потапенко.

Самое интересное о Насте Каменских: родилась в творческой семье. Ее мама пела в хоре, а папа был капитаном волейбольной команды "Динамо". В детстве будущая звезда некоторое время жила в Италии и Франции. Училась в украинско-американском гуманитарном институте на специальности "Внешнеэкономическая деятельность".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Настя Каменских дала фору Кэрри Брэдшоу: её огромная коллекция обуви впечатляет

В 2004 году NK получила свою первую песенную награду. Это была гран-при фестиваля "Черноморские игры". Она также одержала победу в номинации "Открытие года" на одном из музыкальных конкурсов в Великобритании.

Настя хотела участвовать в "Фабрике звезд", но не прошла кастинг. Она также мечтала петь в "ВИА Гре", но побоялась обратиться к продюсеру известной группы.

После неудачного прыжка с парашютом пережила две операции на ноге с имплантацией металлических пластин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

8 мая свой день рождения будет праздновать муж Насти Каменских - певец и продюсер Потап. Ему исполнится 39. Брак с Каменских для него второй. Ранее был женат с продюсером Ириной Горовой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Складной зонтик празднует день рождения

Шевченко выкупили с помощью лотереи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 35109
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 24318
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 17595
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 14499
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 1 Просмотров: 12069
Знаменитости
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 8199
Американская актриса на карантине устроила эффектную "собачью свадьбу"
Американская актриса на карантине устроила эффектную "собачью свадьбу" 1 Просмотров: 567
Актер "Игры престолов" поднял 500-килограммовую штангу и стал рекордсменом
Актер "Игры престолов" поднял 500-килограммовую штангу и стал рекордсменом Просмотров: 864
Глубокое декольте и сексуальный взгляд: Леся Никитюк показала откровенное фото
Глубокое декольте и сексуальный взгляд: Леся Никитюк показала откровенное фото Просмотров: 918
Мисс Украина Вселенная публикует пикантные беременные фото и дает советы об отношениях
Мисс Украина Вселенная публикует пикантные беременные фото и дает советы об отношениях Просмотров: 855
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
5
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
2
6 годовщина событий на Куликовом поле в Одессе: в ООН призвали наказать виновных
Голосов: 40394
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua