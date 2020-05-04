Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза

4 мая певица Настя Каменских празднует 33-летие.
Одна из самых ярких и сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса стала известна как участница дуэта "Потап и Настя". Музыкальный тандем в октябре 2017 объявил о паузе. Теперь Настя выступает с сольным проектом NK, имеет собственный бренд одежды под названием NKSport.
А в мае прошлого года звезда вышла замуж за своего партнера по дуэту и продюсера Алексея "Потапа" Потапенко.
Самое интересное о Насте Каменских: родилась в творческой семье. Ее мама пела в хоре, а папа был капитаном волейбольной команды "Динамо". В детстве будущая звезда некоторое время жила в Италии и Франции. Училась в украинско-американском гуманитарном институте на специальности "Внешнеэкономическая деятельность".
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В 2004 году NK получила свою первую песенную награду. Это была гран-при фестиваля "Черноморские игры". Она также одержала победу в номинации "Открытие года" на одном из музыкальных конкурсов в Великобритании.
Настя хотела участвовать в "Фабрике звезд", но не прошла кастинг. Она также мечтала петь в "ВИА Гре", но побоялась обратиться к продюсеру известной группы.
После неудачного прыжка с парашютом пережила две операции на ноге с имплантацией металлических пластин.
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8 мая свой день рождения будет праздновать муж Насти Каменских - певец и продюсер Потап. Ему исполнится 39. Брак с Каменских для него второй. Ранее был женат с продюсером Ириной Горовой.
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