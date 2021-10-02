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суббота, 02 октября 2021 17:04

Дорофеева кардинально сменила имидж

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  Певица перекрасила волосы. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Певица перекрасила волосы. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева решилась на изменения в образе.

Артистка перекрасила светлые волосы в темный цвет и сделала белокурую прядь. Свое перевоплощение знаменитость продемонстрировала в Instagram.

Исполнительница призналась, что еще не привыкла к новой себе. А утром, увидев себя в зеркале, испугалась.

"Проснулась утром, зашла в ванную и испугалась! Ох, точно, я же вчера покрасилась! Вообще, любые эксперименты во внешности - для меня стресс. Казалось бы, столько образов, съемок и т.д. Но на деле каждый убран милиметрик кончиков волос дает мне ощущение кардинальных перемен! Поэтому я месяцами хожу, обдумываю, листаю фото и примеряю мысленно образы", - поделилась артистка.

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В комментариях пользователи написали, что темные волосы Дорофеевой также очень подходят.

Украинская певица 46-летняя Наталья Могилевская показала, который выглядела 14 лет назад. Снимки с обложки журнала Elle и другие фото молодости опубликовала в Instagram.

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