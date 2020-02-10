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понедельник, 10 февраля 2020 01:07

Чем закончился 4-й выпуск шоу "Голос страны 2020"

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Чем закончился 4-й выпуск шоу &quot;Голос страны 2020&quot;
Закончился 4 выпуск шоу "Голос 10 сезон". Фото: ТВ

Прошел четвертый этап слепых прослушиваний вокального шоу "Голос країни 10".

На звездных тренеров – Тину Кароль, Потапа, Настю Каменских, Dan Balan и MONATIK – ждал сюрприз. Среди участников слепых прослушиваний они увидели телеведущего и шоумена Владимира Остапчука.

Владимир со сцены зачитал американский рэп Time to Say Goodbye и с первых секунд обернул кресло Тины Кароль. А вот Потап сразу же узнал голос Остапчука и нажал на красную кнопку, к нему также присоединился MONATIK. Но шоумен пришел на проект не с целью участия, а для "прожарки" тренеров. Шоумен зачитал несколько шуток и ушел за кулисы.

Одним из самых ярких участников слепых прослушиваний стал 33-летний Артем Семенов. Парень начал заниматься вокалом с детства, несколько лет пел в дуэте DejaVu, а затем начал выступать сольно в образе травести-дивы под псевдонимом Урсула, от которого впоследствии отказался.

Настоящий фурор во время слепых прослушиваний произвела одна из самых юных участниц проекта – 17-летняя Дарья Полоротова. Девушка спела песню "Вабити". Ее в команду забрала исполнительница песни Тина Кароль.

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Напомним, вчера выбрали три лучших песни от полуфиналистов национального отбора на Евровидение-2020.

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Дата
10
февраля

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