Блогерские ссоры и измены одного из самых богатых мужчин мира: какие звездные пары распались в 2021 году

Недавно СМИ подловили американскую бизнесвумен Ким Кардашьян с младшим на 13 лет комиком и актером Питом Дэвидсоном. Пара нежно держалась за руки. Однако телезвезда еще не успела развестись с рэпером Канье Вестом.

В феврале сеть всколыхнула новость о том, что Кардашьян подала на развод с рэп-исполнителем. Таблоиды начали писать о проблемах звездных супругов еще в начале 2020 года: тогда Вест баллотировался на пост президента США. Сейчас эксы делят общую опеку над четырьмя детьми и пытаются поддерживать дружеские отношения.

Кто еще из знаменитостей разорвал отношения в этом году, рассказывает Gazeta.ua.

Автор: коллаж Gazeta.ua Блогеры Александра и Игорь Пустовиты, дизайнер Анна Андрийчук и музыкант Алексей Завгородний со сценическим именем Позитив развелись в этом году

В апреле пара исполнителей Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Притула-Хома) объявили, что разводятся. Пара была вместе в течение 20 лет, из которых семь – в браке. В начале года женщина начала делиться деталями супружеской жизни, в том числе и проблемами в семье. Она жаловалась, что иногда экс-любимый не ночевал дома. Артист объяснял, почему их брак распался.

"Женился треугольник с квадратом, и они себе оба придумали идеально круглую дверь домой. Как? Кто виноват?" - говорил Dzidzio.

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За американской певицей Дженнифер Лопес и ее любимым Беном Аффлеком внимательно следят папарацци. Пара возобновила роман, который разорвали почти 17 лет тому назад. Официально влюбленные сообщили о воссоединении после того, как Джей Ло рассталась со спортсменом Алексом Родригесом. Бейсболист сделал ей предложение в 2019 году. Они были вместе с 2017-го, дважды переносили свадьбу. А в апреле артистка решила окончательно разорвать отношения с ним.

Экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив, настоящее имя Алексей Завгородний, и дизайнер Анна Андрийчук были вместе 13 лет, восемь из которых - в браке. Слухи о том, что пара находится на грани развода, появились в апреле. Тогда же лучшая подруга Насти Каменских сообщила о разрыве. Как выяснилось, именно она приняла это решение. Одной из причин стало то, что у Позитива "на первом месте были работа и музыка". Бывшие супруги начали жить врозь за два года до официального развода.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Модельер Андре Тан и его жена Алина Харечко разорвали длившиеся 12 лет отношения. Причиной стали, по словам звезды, дизайнерские амбиции экс-любимой. Андре оставил ей большой дом и приобрел автомобиль. После развода Тан не употреблял алкоголь и занимался духовными практиками. В частности, он попробовал ретрит, во время которого он молчал 10 дней.

В августе американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс с супругой Мелиндой объявили о разводе. Вместе были 27 лет. Западные СМИ сообщали, что один из самых богатых мужчин мира в браке крутил романы, по меньшей мере, с двумя работницами корпорации и флиртовал, по крайней мере, еще с одной. Сейчас идет раздел имущества супругов.

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Одним из самых скандальных разрывов стал блогерский развод Игоря и Александры Пустовитов. В октябре Саша Бо, как подписана звезда сети в Instagram, откровенно рассказала, что страдала от психологического насилия со стороны бывшего. Впоследствии решил дать интервью и мужчина, в котором поделился, что считает экс-жену – психически неуравновешенной. По словам блогера, инфлюенсер постоянно унижала его и часто говорила, что у него "маленький член". Теперь у обоих блогеров есть другие партнеры.

Модель и экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева прекратила отношения с предпринимателем Артемом Кимом. Пара была вместе более пяти лет и готовилась к свадьбе. С Кимом певица впервые появилась в 2016 году на дне рождения исполнительницы Славы Каминской. Два года тому назад звезда признавалась, что хочет замуж и родить детей. А недавно Астафьева объявила о разрыве.