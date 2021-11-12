Андре Тан молчал 10 дней и употреблял напиток с психотропным эффектом после развода

Дизайнер Андре Тан признался, что тяжело пережил разрыв отношений с женой Алиной Харечко. Он пытался справиться с чувствами с помощью ретрита.

Автор: instagram.com/andre_tan_official Дизайнер Андре Тан признался, что тяжело пережил разрыв отношений с женой Алиной Харечко

Впечатлениями от духовных практик поделился в Instagram. Мужчина объяснил, что выбрал "цигун, аяуаску и йогу вместо алкоголя и разврата". Впоследствии попробовал ретрит.

"Ретрит – это когда группу незнакомых людей вывозят в горы и отбирают все телефоны. Ты полностью изолирован в молчании. Ты не имеешь права ни с кем говорить, обниматься или даже смотреть в глаза. Каждый день – с утра до ночи медитации. Что-то между шаолиньским монастырем и пионерлагерем", – рассказал модельер.

По его словам, начинал день со звуков колокольчиков и медитаций. В течение дня были не только медленные медитации и дыхательные практики, но также танцы и динамические движения. Питался как веган. На ретрите не разрешали общаться с другими.

Автор: instagram.com/andre_tan_official Андре Тан пытался справиться с чувствами с помощью ретрита

"Единственная коммуникация за день – это 15-минутное общение с твоим партнером-зеркалом, которому ты выражаешь все, что пережил и осознал за день. За три дня я устал так, будто не медитировал целыми днями, а разгружал уголь. Я был готов реально послать весь этот ретрит к чертовой матери и уехать", - поделился дизайнер.

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Как признался Андре Тан, позже он многое осознал. Так что был рад, что не поехал домой.

Дизайнер Андре Тан, настоящее имя которого Андрей Тищенко, в мае объявил о разводе с женой Алиной Харечко. Пара была в браке около девяти лет. Мужчина отметил, что почти год не жил с Харечко. При разводе он оставил жене все их имущество: большой дом и даже приобрел для экс-возлюбленной автомобиль.